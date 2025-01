Os bos propósitos

Xa estamos nun novo ano e case que un cuarto de século máis adiante nada novo baixo o sol. Os homes resultamos pouco atractivos coma raza, nada sorprendentes e moi previsibles. A orixinalidade cada día resulta una cualidade escasa e moi valorada, polo menos coa admiración dos que carecemos de talento para a creación e a arte, por iso admiramos os artistas pola súa capacidade de crear e sorprender, aínda que tamén no mundo da creación non todo o monte é orégano e hai moito farsante. Empezamos o ano cos bos propósitos, a nosa intención é a de cumprilos, pero a maioría quedan no camiño os poucos días dese imprescindible réxime, o deporte no ximnasio, o paquete de tabaco, non falar na mesa de política, para non rematar discutindo, ou tantas e tantas promesas feitas a nos mesmos que quedan esquecidas ata o vindeiro ano, coma é de lei. Pero que me din dos nosos políticos, porque nos todos o que pretendemos e nos prometemos vai a priori en serio, e resulta beneficioso, cando non imprescindible para mellorar a nosa saúde, e calidade de vida, pero eles profesionais da mentira, da falsidade, dos enganos, e agora como puxo de moda os prebostes de Sánchez, das máquinas de fango e os bulos.

Agradaríame por una vez na vida, e xa teño algún anos como para crer en contos de fadas, e non ver os Pinochos de pacotilla que nos queren vender o país de nunca Xamais, triste historia interminable, que transmiten ollando para a cámara da televisión, con una posta en escena estudiada, e cunha linguaxe xesticular dos expertos en técnicas de comunicación, que resulta imposta e fría, nada convincente, pero insisten na parranda, convencidos do ben que o fan. Tristes frautistas de Hamelín, que xa non camelan a ninguén.

Pero que alternativa hai? Pregúntome, cando aburrido cambio de canal, e resulta que vexo o mesmo de sempre en cada cadea, porque é o que menos esforzo precisa, xa é sabido que a rutina, a repetición de actos non require esforzo, pero tampouco provoca curiosidade, nin crea atención, sen ilusión. A realidade é que o que estea libre de pecado que tire a primeira pedra. Voulles confesar que fíxenme propósito de non falar dos políticos, danas, crises, o goberno, os bancos e a bolsa, o Emérito e as súas barbaridades, de Bárbara, e moito máis que non digo por non crear falsas expectativas.