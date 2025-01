As sanguessugas na sociedade contemporânea

Esta palavra designa um anelídeo da classe dos hirudíneos, marinhos, terrestres ou de água doce, em geral sugadores de sangue dos vertebrados. Algumhas de água doce, como a Hirudo medicinalis fôrom muito usadas no passado como forma de tratamento médico, para promover sangrias, e se a nossa memória nom errar lembramos um caso observado na nossa infância. Por extensom, em sentido figurado, pode aplicar-se às pessoas que exploram outras, pedindo mais dinheiro ou privilégios, circunstância muito mais lesiva no caso de que sejam indivíduos com certo poder político ou social; estas sanguessugas nunca se cansam de subir os impostos, as taxas, os preços e como nom há transparência nom se sabe onde dilapidam essa ingente quantidade de dinheiro.

Podem surgir em quase todos os âmbitos (académico, educativo, familiar, laboral, profissional, etc.) porém nestes casos os danos seriam leves, onde as sanguessugas som muito perigosas é no campo dos diferentes poderes públicos: Cortes Gerais (Congresso e Senado), o Governo, as Administraçons Locais ou as Comunidades Autónomas. Podem viver nos territórios geograficamente delimitados e habitados por umha coletividade com história própria, na qual prevalece a mentira. Os seus dirigentes exercem com hipocrisia, predicam promessas que nom cumprem, caraterizam-se polo seu afám recadatório, por criarem comités desnecessários de inexpertos, manipularem os dados estatísticos, fomentarem a burocracia ou viverem fora do mundo real.

Contodo, na nossa opiniom, o mais lamentável do ponto de vista cultural e lingüístico seriam essas sanguessugas habituadas a passar desde um Instituto Universitário, para perpetuar-se na Real Academia Galega, Conselho da Cultura Galega, associaçons culturais, determinadas editoras. Sabem pedir subsídios em todas as administraçons públicas, para publicarem livros ou revistas com escasso interesse ou valor histórico, literário, gramatical, lexicográfico ou cultural..., até som capazes de nom elaborarem umha nova gramática depois de terem recebido os subsídios.

Na Galiza as sanguessugas podem reconhecer-se, porque costumam ser pseudo-elites regionais, praticantes do pseudo-galeguismo, estrategicamente situadas entre a classe política, para destruírem ou manipularem a História da Galiza, ou mesmo a língua própria com «Normas» impostas por Decreto (1983), e o que poderia ser mais grave, embora seja notório que a língua galega perde falantes, aí permanecem presidindo e ocupando cargos de relevância as mesmas pessoas que vam de fracasso em fracasso no processo da elaboraçom de umha língua extensa e útil; outro facto gravíssimo seria que podam presidir um organismo que tem como objetivo prioritário conseguir a plena normalizaçom do idioma galego, genuíno e autêntico e nom um sucedâneo.

