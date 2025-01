Lalachús, Broncano e uns cantos wasaps

Coma na primeira escena do Padriño, cando Bonasera recurre a Don Corleone para restaurar a deshonra sofrida pola sua filla —logo de tentalo pola vía legal, como «bon americano»—, vou a recorrer a ese comezo do filme para che expoñer como vexo o teu asunto.

Sabes que nos coñecemos dende fai uns cantos anos, e é a primeira vez que me pides axuda. Nen lembro cando foi a última ocasión na que nos vimos para compartir un xantar, incluso un café. E penso que cando comezamos a tratarnos tivemos bastante confianza, ademais de boa sintonía, pero falemos claro, nunca fomos amigos. Había intereses comúns e tal, pero se cadra asustábache o meu xeito de enfrontar a vida. Compréndoo. Polo que ao final tan só mantivemos un vínculo impersoal, seco, frío, interesado, como ás veces nos obriga esta vida veloz. Tamén anoto que continúa igual porque nen sequera tiveches o detalle de chamarme antes para contarme o teu problema. Tan só deixáchelo caer cuns cantos was...

Resulta que abro o chat o dous de xaneiro e atópome un enlace e unhas liñas de texto, asépticas e imperativas. Nen unha felicitación de Aninovo ao principio ou un «Saúdos Xoel» para rematar. Nada. E a causa que te move a escribirme roza a ficción, cando te supoñía unha persoa de ciencia. O único motivo é que asine unha petición para «cancelar» a Lalachus porque a rapaza amosou nas «Campanadas" de La 1 unha postaliña (durante tres segundos?, catro?) onde aparece a marela do Gran Prix. Claro, que a ti che pareceu outra cousa. Si?, pois que ollo; eu só vin a vaca do concurso. É máis, cando na tele David comezou a facer de Broncano (subido ao cartaz do Tío Pepe), alguén enchufou a Gayoso, enmudeceu o son, seguiu a música de Bowie, as conversas, as apertas e morreu o 2024. Por iso, cando recibín as túas letras tecleei RTVE.es, repasei o show enteiriño, atopei o intre exacto e pensei «manda carallo!, de verdade escrébeme por isto?, un funcionario da Consellería de Educación e Cultura?».

Quixen evitar responderche porque entre os propósitos do Aninovo sempre está aquel de ser un pouquichiño mellor que o ano anterior. Pero..., a estas alturas, enlamados no 2025 —igual de «bo» que o pasado— creo que agora xa podo: con sinceridade, sospeito que a ti a vaca de marras tamén che dá un pouco igual, incluso Lalachús ou Broncano. O teu é un rencor contra todo o que representan. Contra a diversidade, contra outros xeitos de entender a vida, de expresarse, de sentir… Se mo permites, así vas mal, telo que mirar. Faime caso. E na vindeira ocasión, por favor, telefóname antes dos was e botamos unha parrafada.

