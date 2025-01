Los PCR Audi de Vigo. / Cedida

Ahí tenéis, en comida de confraternidad en Balneario de Mondariz, a la agrupación PCR de Vigo Audi Sport en su anual Ruta Navideña, que convocó a un total de 112 personas y 53 vehículos. Entre los invitados, Ricardo Fuciños, gerente de Balneario de Mondariz, Iván Alba en representación del Circuito de Andorra y del Kart Cross Experience, Xacobe director comercial de Vepersa y José Magallanes de Motor Galicia, Víctor de RapidGlass... La ruta comenzó en Vigo, transcurrió por la comarca del Tea hasta el Balneario de Mondariz y ahí se celebró la comida con fiesta posterior, DJ incluido.

Los Reyes Magos han venido, ¡vivan los Magos!

Yo soy partidario de los Reyes Magos ¿para qué lo voy a ocultar? y de algún rey que no lo es. Escribo esta mañanita llena de ilusiones infantiles que ahora se estarán desatando entre regalos de envolturas recién rotas con el entusiasmo e impaciencia del deseo. No solo es el regalo, es la magia de su origen que se mantiene hasta que, como la inocencia, se pierde. Conozco a una Maia en Vigo, por ejemplo, que este año le ha tocado perderla, como a miles en el mundo, pero hasta ahora han podido gozar esa irrealidad soñada. La paradoja es que, mientras en nuestras sociedades aparece el síndrome del niño hiperregalado, que ya no puede valorarlos por excesivos, hay otras en que se contentarían con no morir ese día bajo bombas asesinas. O, simplemente, no tener frío.

La poesía de Iria Medraño

Deslumbrados por tanto regalo y tanto desfase navideño, hoy vamos a descansar aquí de propuestas para volver a la normalidad, aunque algo de poesía nunca viene mal. Por ejemplo o la primera cita del 2025 de la asociación Évame Oroza, que será con la poeta Iria Medraño, que nos trae un recital de poesía cantada y recitada nacido de su segundo poemario, titulado Do Azul. Será el viernes 10 de enero a las 19.30 horas. Ha publicado el libro de relatos O paso sen porta y los poemarios Da raíz do corazón y Do azu.

El 60 de Hush Magazine

Como todos los años , una de mis citas navideñas es con Carlos Fernández, el director del Club de Adictos a Deep Purple. Cada año me trae un Hush Magazine, esa revista semestral que edita aquí en Vigo, en que se escribe sobre toda la actualidad de la saga Purple. Es admirable el inmenso esfuerzo que desde este club en Vigo se hace para toda España , y no solo para esta revista de cien páginas llena de información y cuya edición se paga con las suscripciones de los socios. Este número con un especial dedicado al guitarrista de los Purple, Tommy Bolin.