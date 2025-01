La eterna edad del pavo

Sin preavisos ni paños calientes, en crudo. Hace unos días, mi hija me confesó lo que todo padre teme escuchar antes de tiempo: «Papá, tengo novio». Estaba comiendo y casi me atraganto. Traté de recomponerme y, acto seguido, le pregunté quién era y por qué le gustaba. «¡Es que es tan maduro!», me soltó con una sonrisa floja. «Buena cualidad», le respondí, «pero no tengas prisa por tener novio». Puede que crean que exagero... pero es que tienen (los dos) cinco años.

Juegos de niños, lo sé. No recuerdo mucho de esa edad; tal vez yo también fantaseaba con tener novia, aunque me da la impresión de que antes la infancia duraba más tiempo. Hoy, los críos parecen pasar directamente de bebés a preadolescentes, con todo lo que eso implica a nivel psicológico y emocional. Y créanme, sé de lo que hablo: si la mayor, con cinco años, ya tiene «novio», el pequeño, que acaba de cumplir dos, no para de repetir: «¡No soy un bebé, soy un chico grande!».

Entre todos nos estamos cargando la infancia. Vayan a cualquier tienda de ropa y compruébenlo: la moda infantil prácticamente ha desaparecido. Vestimos a las niñas y niños como pequeños adultos. Lo mismo pasa con la música: ya no se compone pensando en esas edades. Aprenden a cantar y bailar, en el peor de los casos, con reguetón, cuyas letras —como todos sabemos— son profundamente educativas (nótese la ironía).

La consecuencia de todo esto es que estamos desplazando los comportamientos propios de la infancia, sustituyéndolos por otros propios de jóvenes antes de tiempo. Ya ni entro en los riesgos de las redes sociales, el uso obsesivo de internet y la hiperconectividad, problemas que se exacerban durante la adolescencia. Pero es evidente que tenemos que proteger la infancia. Garantizar el derecho de los niños a serlo el tiempo que sea necesario, sin prisas y dejando a un lado los intereses de la maquinaria capitalista.

De lo contrario, entre críos que quieren ser adolescentes y adultos inmaduros con complejo de Peter Pan —de estos conozco a unos cuantos—, este mundo corre el riesgo de quedarse atrapado en la eterna edad del pavo. Feliz Día de Reyes.

Suscríbete para seguir leyendo