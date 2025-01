El día después en el PP de Vigo

Fernández-Tapias, la noche electoral del pasado 28-M de 2023, acompañada pormilitantes del PP de Vigo. / Pablo Gamarra

Coincido con mi compañera Irene Bascoy en que Alfonso Rueda ha cincelado el PPdeG y, por extensión, la Xunta, a su medida, obteniendo un resultado electoral que a muchos nos ha llevado a cuestionarnos si los éxitos anteriores de Núñez Feijóo eran cosecha propia o mérito de la organización. Para mí no hay dudas: la clave de las victorias en las autonómicas es la maquinaria electoral de los populares, con los alcaldes a pie de calle. Y esa maquinaria ahora la controla Rueda, a su antojo, sin barones que le cuestionen tras haber pasado el rodillo de forma hábil y en tiempo récord. ¿Quién se acuerda de ellos? Si me apuran, ¿quién se acuerda del Feijóo del PPdeG (no el de la M-30)?

Pero no todo es oro en la «era Rueda». Al igual que en la época del de Os Peares, el PP sigue teniendo un serio problema en la primera ciudad gallega, en la que desde que aterrizó Caballero en la arena municipal ha estado bajo control de hasta seis dirigentes distintos entre presidentes de la agrupación y de las distintas gestoras. Con unos resultados, sobre todo en la última década, a todas luces decepcionantes. Y de los que Rueda tampoco puede lavarse las manos, al menos de los de 2023, cuando Marta Fernández-Tapias, apuesta personal suya, logró 5 concejales frente a los 19 de Caballero. Fernández-Tapias que, por cierto, dimitió como edil, vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo en plena campaña de las autonómicas, hace ya casi un año.

Con independencia del rival a batir, el PP de Vigo tiene que hacer frente a retos propios cruciales. El más importante, recomponer su imagen, dañada por las derrotas electorales —hay que tener en cuenta que en las autonómicas que entronizaron a Rueda, el BNG fue primera fuerza en la ciudad— y las divisiones internas, conjugando las distintas sensibilidades en el seno del partido: por una parte, los afines al aparato controlado por Rueda y su mano derecha en el PP de Pontevedra, Luis López; por otra, militantes históricos de Vigo que siempre se han revuelto contra todo lo que pudiera sonar a imposición foránea, entre ellos el empresario Javier Guerra, eterno aspirante a presidir la agrupación local.

Aunque parece la cuadratura del círculo, en política no hay imposibles y el próximo congreso del PP de Vigo, que se celebrará este trimestre —para cumplir con la directriz del PPdeG de que los candidatos a las municipales se conozcan dos años antes de las elecciones—, es una oportunidad para los populares y un buen termómetro para ver su estado de salud. La palabra más repetida por los dirigentes del PP es «unidad»; su deseo: que haya una sola candidatura y no se repitan los duelos de etapas anteriores (Guerra contra Elena Muñoz en 2015 y contra Fernández-Tapias en 2021). Quién sabe lo que pasará por la cabeza del empresario textil, pero me juego la soldada a que al menos ha estado haciendo lo que mejor se le da: las cuentas. Otra cosa es que le salgan, porque esta vez, si da el paso, ya no contaría con el respaldo de los ex altos cargos del PP que en su día lo apoyaron y acabaron, por decirlo de manera amable, desilusionados con él y apartados del partido.

A no ser que aparezca un mirlo blanco —otros nombres que se barajaron, pero han perdido fuerza o se han autodescartado, son los del exconselleiro Julio Comesaña, la propia presidenta de la gestora y delegada de la Xunta, Ana Ortiz, y la diputada y empresaria Patricia García—, la candidata oficial será Luisa Sánchez, actual vicepresidenta de la Diputación, edil en Praza do Rei —aunque no ejerce como portavoz municipal— y exdirectiva de la sanidad privada. Cuenta con el respaldo del aparato, desde el propio Rueda a López, que le ha cedido su espacio en la ciudad. Como presidenta del PP de Vigo, será la aspirante a la Alcaldía en 2027, y lo más probable es que pierda; queda saber por cuánto. Lo importante es lo que hará después: ¿ejercerá como líder de la oposición —con permiso del BNG— hasta la siguiente cita electoral o seguirá el ejemplo de sus antecesoras y dejará la política municipal, lo que supondría el enésimo borrón y cuenta nueva para los populares vigueses?

Tal vez esa falta de continuidad en el día después —«Todos los que se presentan y pierden se dan a la fuga», lamentaba una militante en un audio de una reunión con afiliados que se hizo viral cuando se constituyó la última gestora— es la que realmente condena al PP de Vigo a un papel residual en la mayor ciudad de Galicia, y no Abel Caballero. Eso y que los últimos proyectos de los populares para la ciudad se han construido siempre desde fuera, bien desde Santiago o desde Pontevedra, frente a la autonomía hiperlocalista que exhibe alcalde. A los vigueses, en general, nunca les ha gustado que su futuro lo decidan otros, va en su ADN, por algo su fiesta grande es la Reconquista.