El Cunqueiro y la mala salud de las comisiones

Sorprende, primero, y desazona, después, la pasión con la que los partidos políticos se lanzan con tanta frecuencia a solicitar comisiones de investigación, como si de ellas fuese a salir la verdad revelada frente a la intención del poder de tapar, ocultar y enmascarar. Este desenfreno por las comisiones parlamentarias es el pan nuestro diario. Ahora mismo hay unas cuantas en marcha en las Cortes —la encabezada por la trama Koldo y sus presuntas mordidas durante la pandemia o la de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña son las más sobresalientes—, y a la vista de la evolución de las comparecencias no parece que su destino vaya a ser muy diferente al que han tenido la mayoría de las comisiones de este país: ruido, incluso furia, y la nada. Es decir, los promotores de la comisión, grupos críticos de la oposición, reprocharán al Gobierno que la hayan convertido en una farsa, mientras los grupos que sostienen al Ejecutivo replicarán que ha prevalecido la verdad y la transparencia.

Asistimos, pues, a una teatralización parlamentaria que se repite con machacona y deprimente regularidad. Porque en realidad, en las comisiones no se persigue la verdad, sino el desgaste, el castigo, la derrota del adversario. Son un instrumento, no un fin.

Sin intención de prejuzgar el final que ya solo depende de la votación definitiva en el pleno del Parlamento, lo cierto es que la comisión que el Parlamento de Galicia arrancó el pasado noviembre para investigar sobre el método de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y los contratos de la Xunta durante la pandemia, ha seguido exactamente por los mismos derroteros.

Desde el primer minuto, los representantes del Partido Popular y de la Xunta, por un lado, y del Partido Socialista de Galicia y el Bloque Nacionalista Galego, por otro, dejaron palmarias sus intenciones, y al hacerlo también nos dieron claras pistas de que esta comisión no sería ni útil ni eficaz. Que sería una más, sin valor ni trascendencia. Porque nadie estaría dispuesto a moverse un milímetro de sus posiciones de partida: unos para justificar todo lo hecho y otros para no conceder ni una mínima razón a su rival. Para el PP y la Xunta es «la comisión de las mentiras y la difamación». Para la oposición es «la comisión de la exculpación, el paripé y los chanchullos». Sentados estos principios inamovibles, sus señorías podrían habernos ahorrado un espectáculo que, por múltiples razones, no conduce a ningún lado. O, lo que es lo mismo, al punto de partida.

Y ha sido una lástima que se desperdicie la ocasión. Porque lo cierto es que el método de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro sí merecería un debate, una investigación, sosegada, rigurosa e incluso crítica a partir de un dato objetivo. Un informe del Consello de Contas reveló que el singular método elegido por la Xunta —dejar en manos de las empresas la financiación y la construcción a cambio de un canon anual y también entregarle la concesión de los servicios no sanitarios— había supuesto a las arcas de la Xunta un encarecimiento de 470 millones. Pese a que la Xunta no lo ve así, e incluso el propio responsable del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, en una contorsión dialéctica notable, tampoco, lo cierto es que para el común de los mortales estamos ante un formidable sobrecoste. Es decir, se pagó más de lo que podría haberse pagado si se hubiera utilizado el método tradicional de licitación: por un lado, la construcción del edificio y, por otro, la concesión de los servicios no sanitarios. Además, Contas reveló que ni la infraestructura ni tenía las dimensiones pactadas ni su oferta hospitalaria cumplía con los compromisos inicialmente firmados.

Los defensores del modelo elegido sostuvieron en su momento y siguen haciéndolo ahora que no había otra opción. Que en 2011, con una crisis financiera galopante que había dejado a España a las puertas de su intervención, la única posibilidad era recurrir a la colaboración público-privada, una elección que como admitieron en la propia comisión garantizaba la construcción del hospital al tiempo que lo encarecía. Como cuando pides dinero prestado al banco, llegó a comparar un compareciente. Quienes sostienen que fue la decisión correcta también recuerdan que las necesidades sanitarias de Vigo no permitían mayores dilaciones —en este sentido, reprochan «los cuatro años perdidos» de la Xunta de Emilio Pérez Touriño— y enfatizan el resultado final: el Cunqueiro es hoy uno de los mejores hospitales de Europa, como quedó demostrado en un contexto tan extremo como el de la pandemia.

En este sentido, la elección de los comparecientes y el plan de trabajo, en los que el PP impuso su mayoría absoluta y su capacidad de veto —algo que ha sido llevado por el BNG al Constitucional— solo ha contribuido a reafirmar el mismo mensaje: primero, que todo se hizo cómo debía y podía hacerse; segundo, la satisfacción y el orgullo de haber construido una instalación hospitalaria modélica. En este punto cabe preguntarse, sin embargo, que si todo se hizo como se debía hacer, si en el proceso no hubo errores ni existe mácula que afearle, por qué le costó el puesto a la entonces conselleira Rocío Mosquera, como ella mismo reconoció durante su comparecencia en la comisión. Porque más que una destitución fulminante y el paso al ostracismo político, lo lógico hubiera sido un ascenso.

En todo caso, cabe recordar que el modelo de colaboración público-privada se estrenó en la sanidad de Vigo y, en palabras de los entonces rectores de la Xunta, había venido para quedarse. Eran los nuevos e inexorables tiempos. Así que el Cunqueiro solo era el primer ejemplo de todos lo que vendrían a continuación. Curiosamente desde entonces no ha habido otro caso similar en la sanidad gallega. Todas las grandes inversiones se han costeado al cien por cien con financiación enteramente pública. Un problema adicional es que en Vigo llovía sobre mojado. Porque durante dos décadas tuvimos el Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), que aglutinaba las especialidades sanitarias de alta tecnología y que estaba fuera del ámbito del Sergas, es decir, estaba en manos de una empresa.

Así que los vigueses se han sentido como conejillos de indias en donde probar inventos sanitarios que, por lo visto, no han llegado a otros territorios —la construcción y financiación del Auditorio Mar de Vigo es otro ejemplo—. Será cuestión de inoportunidad histórica o mala suerte, pero los hechos son inobjetables. Y la sensación de trato discriminatorio que han sentido los vecinos de Vigo y su área —que les llevó a protagonizar manifestaciones multitudinarias— no ha desaparecido. Sigue latente.

Es indudable que la sanidad de Vigo ha mejorado desde que el hospital Álvaro Cunqueiro está operativo. Ha habido un importante salto de calidad. Los ciudadanos y los pacientes, en particular, lo saben. Sin embargo, lo logrado dista mucho de llegar a pensar que los objetivos se han cumplido. En esta casi década de operatividad el hospital se han hollado muchos hitos, pero las asignaturas pendientes no son pocas. Las listas de espera son un excelente, aunque no el único, indicador de todo el trabajo que queda por hacer.

La comisión de investigación del Parlamento de Galicia ha sido un aburrido, casi burocrático, compendio de declaraciones de reafirmación de lo bien hecho o de críticas sobre lo mal que se ha gestionado todo. Son los signos de la polarización. Ni unos se atreven a ejercer la más leve autocrítica sobre una gestión y unas decisiones que podrían haber sido manifiestamente mejorables; ni los otros aceptan la mínima concesión para pintar el cuadro más tenebroso imaginable. Otra escenificación de una batalla de trincheras.

Sin embargo, los ciudadanos se mueven en otra onda, en otra dimensión. Claro que les interesa el pasado y la verdad —algo que nos tememos no saldrá de una comisión parlamentaria, ni de esta ni de las ya celebradas ni de las que vengan—, pero sobre todo les preocupa el presente y el futuro inmediato. Y ahí queda mucha tela que cortar. Porque la clave es defender y dotar de los recursos necesarios a la sanidad pública, un derecho irrenunciable, cuya salud es siempre delicada.