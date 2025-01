Carter y los principios

La muerte de Jimmy Carter, a los 100 años, hizo que surgieran multitud de obituarios subrayando los aciertos y errores de su presidencia. En muchos de ellos se resaltó el papel que ejerció como promotor de los derechos humanos después de dejar el cargo. Carter pertenece al club de los presidentes que solo gobernaron un solo mandato. Incluso sus detractores más implacables reconocen que fue un hombre honrado, comprometido con su país, bondadoso y solidario. Sin embargo, durante mucho tiempo, también lo pusieron como ejemplo de que con eso no llegaba. Reagan, el hombre que le arrebató el poder, tenía algo más: carisma, capacidad para comunicar, instinto publicitario y experiencia en el mundo del espectáculo.

Lo curioso es que Carter es la quintaesencia del «americano real» signifique lo que signifique eso; era profundamente religioso y procedía del ámbito rural sureño (se dedicaba a cultivar cacahuetes antes de involucrarse en política). Sus orígenes humildes lo sitúan en lo que acabó denominándose la mayoría silenciosa, ese grupo de «estadounidenses olvidados». Él era uno de los suyos; formaba parte de su clase, de su raza, de su cultura, compartía sus mismos valores. Pero Carter abordaba los desafíos del país desde la izquierda (muy moderada). Era un evangélico progresista, ahora una contradictio in terminis. Su fracaso se debió en parte a la ausencia de unas cualidades que se han convertido en requisitos indispensables en el juego electoral actual. La comunicación política ha sobrepasado a la política en sí misma. Es más importante cómo se explica (o se vende) lo que se hace que lo que se hace.

Otros artículos de Xabier Fole El correo americano Salvados por las campanas El correo americano Vasos comunicantes El correo americano El Álamo

Carter fue una de las primeras víctimas de eso que ahora llamamos el relato. Con esto no se quiere decir que todas sus medidas fueran eficaces, que bajo su mandato no se cometieran errores y que el país, durante aquellos cuatro años, no estuviera lidiando con unos problemas de gran calado, tanto en política doméstica como en política exterior. Pero sí que comenzó a resultar cada vez más irrelevante el contenido frente a la imagen, los sentimientos frente a los datos, el servidor público frente al personaje mediático. Es verdad que el fenómeno había aparecido antes, en los sesenta, con el debate de Kennedy y Nixon, tras lo cual este último tuvo que recibir un cursillo intensivo de propaganda. No obstante, quien elevaría este nuevo estilo a una categoría de arte fue Ronald Reagan. Y, unos años más tarde, Barack Obama, quien comparte con el líder republicano su irresistible telegenia.

De ahí pasamos a una nueva fase, la política del reality. Qué poco tienen en común Trump y Carter. Uno parece representar la antítesis del otro. Aunque Carter, como Trump, también logró el apoyo de los votantes religiosos en las elecciones. Luego todo se perdió... Porque para ganarse el corazón de los patriotas no importa tanto haber servido en el Ejército como aparentar una cierta campechanía y recurrir a una jerga castrense cuando están las cámaras delante. Para ser el líder de la derecha religiosa no es necesario orar y acudir al templo; basta con vender Biblias en televisión y prometer la nominación de determinados jueces. Para ganarse a la clase trabajadora no hace falta conocerla en profundidad, ni mucho menos pertenecer a ella, hasta se puede despreciarla, mientras se graben unas imágenes vestido con el traje de faena. Se puede decir que Carter fue un «hombre de principios», como recordaban algunos editoriales a la luz de su fallecimiento. Lo cual, en términos electorales, carece totalmente de importancia.