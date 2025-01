Retratos augustos: María Borrás

María Borrás / Augusto Rodríguez

Dicen que es mujer activa, trabajadora, tenaz y que no soporta las injusticias. De ese temple debe estar hecha la personalidad de esta viguesa, encantadora en el trato, para haber conseguido hace unos meses la presidencia del Círculo de Empresarios de Galicia, del que era vicepresidenta como fue directora de Crédito de Seguros en España. Madre de un hijo , hija de Jaime Borrás, fundador en 1993 con otros de la correduría de seguros ARTAI y de una madre con dos carreras y cuatro hijos que no dejó de trabajar nunca. Ambos le inculcaron valores que ella lleva a la práctica desde que empezó a operar en el mundo de los seguros hace 25 años, primero en Madrid, en Crédito Gerling Konzern y luego en Vigo con su padre. Especializada en Seguros de Crédito y Caución, ahora es directora Técnica y de Estrategia en Artai.

En Camariñas y su Villa de Oro, con la flor y nata

Háblame del mar, marinero, decía Alberti. En fin de año me fui a cenar junto a la flor y nata de la mar camariñense, la que pelea mano a mano con las aguas, y lo hice en el Villa de Oro, que tutela en ese pueblo Mauro Asiero, un restaurante con más de medio siglo que demostró ser un Bib Gourmand:una cocina de calidad a precios contenidos. ¿Cómo no, cuando me sirvió unas croquetas de jamón ibérico, un pastel de marisco, un rape en salsa verde, una cinta de lomo rellena con patatas duquesa y un postre, con una botella de Terras Gauda, otra de cava y café por 65 euros y todo irreprochable? ¿Cómo no, cuando lo hizo con agilidad y servicio de profesionalidad intachable? Allí pasé mi noche de fin de año con una rubia, buscando paz, huyendo del fragor olívico. A eso se le llama cocina honesta y bueno es aplaudir a esos restaurante honrados que hay a lo largo de los fogones de España, entre los que el de Ausiero continúa la obra de su abuela, Lola de Calaudino, que tanto cocinó y no menos fió en sus ultramarinos a sus coterráneos en apuros, y la de su madre, Lita, la que casó con el italiano Ausiero.

Se fue Chema Garrido, fundador de la red social Recuerda Vigo

Llego a Vigo y me entero del fallecimiento de Chema Garrido Penín, funcionario que fue del Estado aunque yo creo que más gente le conocía a él por su vinculación con uno de los bares de la calle de las ostras, y más su nombre como fundador de la red social «Recuerda Vigo». Desde febrero del año 2013 venía divulgando fotografías de nuestra ciudad que contribuían al recuerdo de cómo era aquel Vigo de nuestros abuelos y bisabuelos. Más de nueve mil seguidores visitan diariamente la página que tanta memoria suscita entre los vigueses, y en la que deja solos a Cholo Sala, Avelino Quirós y Pablo López en esa labor de rescate de nuestra memoria gráfica que inició él, pero en la que un día precisó de más ayuda.