Carretera de pueblo

Terminamos 2024 con una excelente noticia en materia de infraestructuras para la ciudad y su conexión con la comarca. ¡Milagro! Y no es otra que el avance en la autovía alternativa entre Vigo y Porriño —el proyecto ha salido a exposición pública— que nos permitirá olvidarnos de la peligrosa A-55, número uno en el ranking nacional de siniestralidad. Una corredoira llena de curvas mal planificadas y peor conservada que suma más de un millar de heridos y cuatro fallecidos desde 2017. Para que el Ministerio de Transportes no crea que tenemos algo en su contra: buen trabajo. Cuando las cosas se hacen bien, es de justicia reconocerlas.

Esta autovía alternativa, en la que se invertirán casi 390 millones de euros y que no deja de ser una extensión de la A-52 que conecta Ourense con Porriño y que discurrirá en gran parte por túnel, ha sido recibida con un gran aplauso general excepto por el Ayuntamiento de Mos, que critica que el trazado elegido finalmente por el Ministerio tendría, según sus cálculos, una mayor afectación a viviendas, naves y suelo urbano, por lo que presentará alegaciones y reclama liberar de peaje el tramo de la AP-9 entre Puxeiros y Porriño como solución a la A-55; y por la DGT, aunque no lo manifieste, porque ve en peligro una de sus principales fuentes de ingresos: los radares de Tameiga.

Esto último lo digo medio en broma y medio en serio. Más de 45.000 sanciones solo en 2023 por no respetar el límite de velocidad en estas polémicas curvas; claro que dicho límite está fijado a 60 km/h, algo que a los usuarios del vial —entre los que me incluyo— ya no nos sorprende pero que es del todo anormal para una autovía. No seré yo quien diga que este cinemómetro no persigue una reducción de la velocidad de circulación para evitar accidentes, pero es innegable que es la gallina de los huevos de oro de Tráfico en la provincia. Aunque no la única de la A-55. A la vista está que la agresiva política de radares para atajar la siniestralidad, en esta autovía, no ha funcionado.

Con un poco de suerte, en 2030 tendremos este nuevo vial en servicio para la conexión desde la Avda. de Madrid con Porriño, Ourense y Portugal; la AP-9 libre de peaje —Bruselas tiene clarísimo que la ampliación hasta 2048 de la concesión a Audasa es ilegal y el Estado no tendrá más remedio que liberarla— como enlace para los que llegan desde Pontevedra o circunvalan por los túneles de A Madroa; la autovía VG-20 al fin reparada, con todos sus carriles operativos y sin restricciones de velocidad (si en Tameiga hay que circular a 60 km/h, en el maltrecho viaducto de Porto, el límite está en 70 km/h desde 2021), y la A-55 convertida en lo que realmente es: una carretera de pueblo.

