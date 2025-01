La fiesta, mejor de tarde / Cedida

La Tardebuena y la Tardevieja ya son un clásico irrenunciable en este grupo. ¿Para qué esperar a la noche para celebrar las fiestas —y de paso la vida, en general—, cuando hay la opción de empezar a hacer los deberes desde bien temprano? Despacito y con buena letra. Primero para dar la bienvenida a la Navidad, y este martes para despedir el año, como es costumbre se reunieron refrescos en mano Jacobo, Pardo, Edu, Helena, Paula, Javi, Novás, Peón, Valeria, Calvo, Jorge, Tabo, Montes, Andrea, Sara, Germán y Diego. Toda la plana mayor a excepción de Marina, Goma y Rodri. ¡Feliz 2025 y feliz todo!

Carta de un «fuxido», desde un refugio en Camariñas

Escribo mientras miro la ría de Camariñas desde lo que se llamó Casa das Romualdas en el siglo XIX, donde se colocó el barómetro regalado por el almirantazgo inglés a este pueblo, agradeciendo su ayuda durante el hundimiento del barco inglés Serpent en el que fallecieron más de 172 marineros. Hoy se llama hotel Barómetro y si estoy en una de sus habitaciones de estilo colonial es porque soy uno de los nuevos «fuxidos» de las Navidades viguesas. No es que discrepe del alcalde en su política turística, no, es que vivo en el Km 0 de Vigo y en estas fechas llegar a mi casa con tanto bar y tanto barista es un milagro. Llegas pidiendo por favor en horas punta de beber y todos controlan cuando enrtas y sales, olvídate de ligues. Así que hoy escribo feliz desde mi refugio en la Costa da Morte aunque cuando estas líneas salgan estaré volviendo a un Vigo que supongo ya pacificado.

Atento al orden espiritual de los sentidos gustativos

O pasar por Camariñas/ por Camariñas cantando... dice la canción. He comido con un Casal de Armán unas almejas y una lubina recién llegada del agua de enfrente en A Marina de Óscar, un tipo afable que mira hacia adentro y vuelca en la cocina ese afán de Dios que un día tuvo en el Seminario. He cenado también en el Villa de Oro, del que hablaré mañana, pero del que alabo ya la profesionalidad de Mauro Ausiero, hijo de italiano y camariñana que un día se conocieron en Suiza y parieron a este hostelero popular de tronío. Allí mojé con Terras Gaudas de mi director enológico Fonseca Moretón. Hace dos horas estaba yo en Muxía, en A Casa do Peixe, que aconsejo ya sin un átomo de duda y donde degusté un guiso de calamares de tapa entrante que revivió la memoria de mi abuela, unos percebes gloriosos aunque de tamaño medio y una caldeirada de rape con un ribeiro Patito Feo que enorgulleció mis sentidos. Y claro, volví al Faro de Finisterre y al de Vilán... e incluso me fui a una Misa cantada en la parrroquia de San Xurxo dirigida por un negrazo cuyo brío pastoral es de los que falta le hace n a la Iglesia. Amén.