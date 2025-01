El año del Ifevi

Ifevi / FdV

El pasado viernes, en lo que ya es una tradición familiar que se remonta algo más de una década, empezó con mis sobrinos y ahora continúa con mis hijos, tocó visita a Vigolandia, el salón de ocio que cada Navidad convierte el recinto ferial de Cotogrande en un modesto e improvisado miniparque de atracciones. Y no defraudó, a pesar del frío. Los críos se desahogaron con los hinchables, los Lego, los bailes con el Grinch, los circuitos, el taller de cocina, las pistas de deportes, los rocódromos… Casi dos horas de diversión en las que yo pude estirar las piernas, ver la emisión en directo del programa «Hoy por Hoy Vigo» con Jacobo Buceta y constatar que el Ifevi, a pesar de sus sucesivas ampliaciones, sigue anclado en los noventa, época en la que abrió sus puertas.

Me pregunto qué impresión se llevan del recinto las más de 200.000 personas que cada año asisten a su medio centenar de eventos, entre los que destaca, cómo no, Conxemar. Probablemente, no muy buena. Desde el aparcamiento y los accesos en pendiente hasta los baños, pasando por la falta de mantenimiento en los pabellones más antiguos (en la última feria del congelado hubo quejas por goteras), la casi inexistente oferta hostelera o la falta de calefacción, el Instituto Ferial de Vigo se quedó estancado desde su inauguración en 1998. Es cierto que ha ganado espacio, alcanzando los 37.000 m², pero con unos servicios que dejan mucho que desear. Cualquiera que haya visitado Ifema, la Fira de Barcelona o el Hannover Messegelände sabe de lo que hablo. Aquí no solo se trata de tamaño, aunque también influye.

El Ifevi necesita una transformación profunda, tanto en sus instalaciones como en su gestión. Es hora de ser valientes y darle a Conxemar lo que realmente necesita: un recinto que le permita crecer y consolidarse como la primera feria de congelado del mundo, apagando cualquier tentación de mudanza a otras regiones. A Conxemar y al resto de ferias (a la cabeza me vienen MindTech, Navalia y Stonegal, que se estrena el próximo mes de junio) que se celebran en Cotogrande. Y a nivel comercial, el complejo está, a mi juicio, infrautilizado. Cincuenta eventos al año, teniendo en cuenta que muchos son congresos, conciertos y exposiciones, son un número inaceptable para una ciudad tan dinámica como Vigo. Aun así, no hay que olvidar que el Ifevi es el único recinto ferial gallego capaz de autofinanciarse y mantenerse con recursos propios.

Por todo esto, resulta incomprensible que Xunta y Concello todavía no hayan facilitado la entrada de Zona Franca en el patronato del Ifevi. El consorcio está dispuesto a invertir 16 millones de euros para duplicar las instalaciones y dotarlas de servicios propios del siglo XXI. Sería un revulsivo no solo para el instituto, sino también para la economía del sur de Galicia, igual que la Zona Franca de Barcelona respalda a la Fira. Según las partes implicadas, el acuerdo está próximo, e incluso hay consenso para que las decisiones se tomen por unanimidad tras la entrada del ente estatal, siguiendo el modelo del Consorcio del Casco Vello, también participado por los gobiernos autonómico y local. Solo faltan unos flecos para cerrarlo.

Ojalá, en esta ocasión, los tiempos de la política coincidan con los del mundo empresarial y económico, y 2025 termine siendo el año del Ifevi.