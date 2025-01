Propósitos

Panorámica de Vigo. / Marta G. Brea

Siempre me ha gustado empezar el año con buen pie y trabajando. Los que llevamos cierto tiempo en el mundillo del periodismo escrito sabemos que el turno de enero suele ser más arduo que el de diciembre, pero nunca me ha importado. Bueno, cuando salía de fiesta en Nochevieja sí suponía un estrés añadido trabajar el 1 de enero, pero de eso hace ya mucho. Al equipo de diciembre le toca siempre hacer balance del año que termina, y al de enero, abordar los desafíos del que empieza. Si centramos el tiro en Vigo, que es lo que nos ocupa, se me ocurren al menos cinco grandes retos a superar en este 2025. Al lío.

La vivienda sigue siendo, a mi juicio, el mayor problema de esta ciudad, especialmente para los más jóvenes, que se enfrentan a precios imposibles tanto en alquiler como en compra. A la espera de un Plan Xeral que se está haciendo de rogar y de los proyectos de vivienda protegida que tanto la Xunta como el Concello tienen en marcha (pero que aún tardarán años en materializarse), a los vigueses les tocará seguir echando mano del ingenio para conseguir algo que, aunque figura como derecho en la Constitución, cada día parece menos un derecho y más un privilegio.

La deuda histórica en infraestructuras está lejos de ser saldada, pese a algunos avances como el de la autovía alternativa a la A-55, al fin en exposición pública. La lista de proyectos pendientes sigue siendo demasiado larga: la Salida Sur, el AVE por Cerdedo, el soterramiento del tráfico en Beiramar y Elduayen, la humanización de la avenida de Madrid —a punto de caramelo— y de la entrada de la AP-9, la playa de vías de la Plisan, el Corredor Atlántico o la modernización del trazado ferroviario por el Miño...

Otro reto importante: consolidar el filón turístico que Vigo ha logrado explotar en los últimos años, convertido ya en una locomotora económica durante todo el año. Sin embargo, este crecimiento debe apostar por un modelo sostenible, que ayude a mitigar los riesgos asociados al turismo de masas y preserve los recursos naturales y culturales que nos distinguen.

La captación de nuevas inversiones también será crucial. El ejemplo de la planta de chips fotónicos impulsada por la Zona Franca y la UVigo es un paso en la dirección correcta, pero estoy convencido de que hay otros sectores y oportunidades para la comarca que podrían dejarnos un mejor sabor de boca tras el fiasco de la planta de baterías para el coche eléctrico, por la que no nos han dejado pelear.

Retener el talento es otra asignatura pendiente. Muchos jóvenes se ven obligados a emigrar por falta de oportunidades o en busca de mejores salarios. Y a la vez, la ciudad envejece rápidamente, lo que agrava el déficit de personal cualificado. Para revertir esta tendencia endemoniada, es clave fomentar programas de formación específicos para sectores en crecimiento, crear incubadoras de startups y aumentar la oferta de empleo de calidad en áreas como tecnología, energías renovables y servicios avanzados.

No pretendo abrumarles; bastante tenemos todos con la cuesta de enero y la inevitable subida de precios. Pero, si les sirve de consuelo, les aseguro que desde FARO nos esforzaremos por fiscalizar cada desafío, reto o proyecto pendiente de esta ciudad, para que no caigan en el olvido. Ese es mi propósito para 2025. ¿Empezamos?