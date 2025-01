Del Ateneo vigués / Cedida

Estos que veis en concilio nada vaticano ni de jurisdicción suprema, plena y universal sino en estado de relajación, o sea muy felizmente sentados con un picoteo en casa de la presidenta, Luisa Abad, son la Ejecutiva del Ateneo de Vigo. Son demasiados para dar los nombres pero tras cada uno de ellos hay un trabajo de muy respetable memoria en muy diversos ámbitos como la enseñanza, el Derecho, la fotografía, la biología, la literatura... Porque, aún teniendo mucho se supone por delante, ya han dejado no poco por detrás. Y de alguna manera, todo confluye en un lugar cultural común que es el Ateneo.

Cristina García: la delicada viguesa en el lado «salvaxe»

Me encontré con Cristina García en el Twenty Century Rock, en ese festorrón de despedida de año que organiza Carlos Viqueira. Tú la ves y , por su aparente fragilidad, no te la imaginas como la única viguesa seleccionada para «Salvaxe» de la TVG, el reality de aventuras más extremo que se ha hecho nunca en Galicia, pero es eso, solo apariencia. Bajo ese cuerpo delicado y fino se esconde una gran voluntad, una energía a prueba de bomba y una gran iniciativa. ¿Cómo si no pudo pasar las pruebas de selección, el test psicológico y el reconocimiento médico? ¿Cómo aguantar entre gente más joven, deportistas de competición algunos de ellos, sin comida, sin higiene, con mal tiempo en medio de una playa batida por la lluvia, junto un río...? Eso lo sabe bien su marido y su hija, que fue por la que empezó a relacionarse con este mundo, al acompañarla a unos castings. Cristina lo deja claro: «Vi que era la única representante de Vigo y me dije: aunque tengo 50, hay que aguantar como viguesa».

Antonio Barros, cantante, sí, pero CEO de alta moda

¿A que no sabéis quien mejoró a Javier Gurruchaga versionándolo en esa fiesta del Twenty Century Rock en donde actuó como amigo de la casa? Pues nada menos que Antonio Barros, a quien no reconocí en ese momento porque habían pasado casi 40 años desde que le conocí en Vigo como director creativo de la marca Siempre es Viernes, que con Jacobo Gallo, Juan Salgueiro y otros, dejó huella con una macroproducción con top internacional en el barrio viejo de Vigo en aquellos 80. Antonio, que nació entre las ostras de Arcade y es un tipo audaz, alegre y positivo, vive ahora en Braga con su gloriosa mujer de siempre, Mónica Reguera, y su amada hija Lola. Con razón porque le va de perlas como CEO, product manager y director creativo de marcas de prestigio internacional. Teníais que verle transformándose de noche y mejorando a Gurruchaga.