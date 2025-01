Al carallo los pastores

De Navidad soy poco.

Hace frío. Anochece pronto. Comes demasiado. Bebes más de lo que comes. Gastas más de lo que comes y bebes. Compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes. La carretera es peligrosa. Hay atascos. Los precios suben. Aglomeraciones en la calle. Soportas colas donde no las había. Compras lotería. No te toca. Saludas a gente cuyo nombre no recuerdas. No saludas a gente cuyo nombre prefieres olvidar. Sonríes. Escuchas a Mariah Carey más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud a un volumen como para confesar crímenes que no has cometido. Adoptas costumbres de procedencia desconocida. Tocas instrumentos que no has tocado jamás y que mejor seria que no volvieses a tocar. Cantas canciones sin sentido. Haces regalos que nadie merece y recibes sorpresas que no deseas. Adquieres compromisos que incumplirás. Vistes ropa que nunca te pondrías. Quedas con gente en restaurantes insólitos. Te alegras sin saber por qué. Celebras nacimientos improbables supuestamente ocurridos hace dos mil años. Cruzas wassaps con el tipo que te vendió un grifo hace seis meses. Ves películas ñoñas que has visto mil veces. Comes uvas. Practicas ritos supersticiosos. Comes turrón duro. Soportas discursos irrelevantes de tipos dudosos. Albergas esperanzas de cambio sin más principio que un cambio de fecha.

Otros artículos de Santiago Romero Con lo bien que iba todo Síndrome del norcoreano IÑI Con lo bien que iba todo UDEF!

"Aglomeraciones en la calle. Soportas colas donde no las había. Saludas a gente cuyo nombre no recuerdas. No saludas a gente cuyo nombre prefieres olvidar

Pero.

Desde el 21 de diciembre, los días empiezan a crecer, cada día medio minutito más de sol que -no siendo gran cosa- es un minutito en dos días y dos en cuatro, y cuatro en ocho, y así, a los poquitos, nos llega la primavera.

De primavera sí soy, mira tú, y de verano y de otoño.

Ya veo el momento de quitar el belén y mandar al carallo a los pastorcitos.

Y lo digo desde el respeto y desde el cariño.

Feliz Navidad.

Suscríbete para seguir leyendo