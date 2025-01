El Estado trilero

Aprovechando que hay fiestas y la gente anda distraída, Hacienda acaba de aplazar hasta el año 2028 la devolución de impuestos a decenas de miles de contribuyentes -ya jubilados- a quienes había cobrado de más.

Lo ha hecho, además, por la parte de atrás de una Ley que en su título alude confusamente a grupos multinacionales y a tasas sobre líquidos de cigarrillos electrónicos.

Hay que llegar hasta la Disposición Adicional Decimosexta de ese texto, publicado en las antevísperas de la Nochebuena, para caer en la cuenta de que las solicitudes de devolución no atendidas hasta entonces habrá que formularlas de nuevo. O perder la pasta que se pagó de más.

Esto de meter las cosas por atrás, además de sonar mal, evoca el arte de los trileros. El trile, como se sabe, es un juego callejero y más bien fraudulento que consiste en distraer a los jugadores para que no atinen en cuál de los tres cubiletes está escondida la bolita. Nada mejor que ocultarla en el farragoso texto de un decreto ley publicado en Navidades para que el truco despiste al público.

"Da que pensar la circunstancia de que esto se haya perpetrado al amparo de las navidades y con la alevosía de una Disposición Adicional Decimosexta camuflada en uno de los farragosos textos del BOE"

Tan efectiva resultó la artimaña que hasta los medios de comunicación tardaron varios días en enterarse y publicar la noticia. Algo malo o, cuando menos, indecoroso, debían pensar que estaban haciendo las autoridades al tomar semejantes precauciones para que el asunto pasase inadvertido.

Cierto es que el Gobierno, obligado por sentencias de la Justicia, pagó ya unos 1.300 millones a una parte de los contribuyentes que habían cotizado en exceso, sin saberlo. Pero el caso es que ahora acaba de dejar sin efecto las solicitudes de devolución -por importe de varios cientos de millones- que aún quedaban pendientes.

El frenazo y marcha atrás de Hacienda implica que sus acreedores ya no podrán cobrar en un solo pago, como hasta ahora, el dinero que el Estado les adeuda. De hecho, tendrán que solicitar de nuevo, cada año, el importe de lo abonado en exceso, de tal modo que en 2025 cobrarán -si cobran- lo correspondiente al ejercicio de 2019; en el 2026, lo del 2020; y así hasta el 2028.

Dada la elevada media de edad de los jubilados a quienes resarce la sentencia del Supremo, es de temer que en no pocos casos sean sus herederos los que deban lidiar con los atrasos del Fisco. No es seguro que todos quieran liarse en la jungla de las reclamaciones; y hasta es posible que algunos ni se enteren de que pueden hacerlo. El tiempo, como es costumbre, juega a favor del deudor.

No hará falta recordar la paradójica diligencia con la que el Estado exige el pago de sus tributos a aquellos contribuyentes que se retrasan o distraen en sus obligaciones fiscales. Otra cosa es cuando la situación se produce a la inversa, como en este caso. Curiosamente, Hacienda debería pagar intereses de demora a partir de enero, de no ser por la oportuna ley que ha dejado sin efecto las solicitudes de devolución no atendidas antes de su promulgación, el pasado día 22.

Da que pensar, en todo caso, la circunstancia de que esto se haya perpetrado al amparo de las navidades y con la alevosía de una Disposición Adicional Decimosexta camuflada en uno de los farragosos textos del BOE. A ver quién encuentra la bolita.

