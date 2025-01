La Navidad sin ella

Lo confieso: estas Navidades son un terreno desconocido para mí. Las primeras sin la maravillosa mujer que me trajo a este mundo, justo cuando se cumple un año del diagnóstico que cambió nuestras vidas para siempre. A ella, que por desgracia ya no está entre nosotros —aunque veo sus ojos todos los días en los de sus nietos—, y a toda la familia. Es un trago amargo que sé que reviviremos en cada brindis de Nochebuena, en cada risa de Navidad, en cada campanada de Fin de Año.«Es la vida», me decía todo el mundo tras el entierro. Pues la vida, a veces, es una auténtica mierda. Con perdón.

Las primeras Navidades sin mamá, sin la abuela, sin la ferreiriña, valiente hasta el final. No puedo evitar pensar en todos aquellos que, como yo, afrontan estas fechas desde el duelo. Personas anónimas que luchan por mantener viva la memoria de quienes ya no están mientras hacen lo imposible por contener las lágrimas, porque «es la vida» y porque a nadie le gusta amargarle las fiestas a los demás. A mí tampoco.

Cada persona es un mundo. Habrá quien lo lleve mejor y quien lo lleve peor. Pero en ningún caso es una tarea fácil. Y, lo más importante, no conviene afrontarla solos. Lo que me lleva a otro drama que se amplifica en esta época del año: la soledad no deseada. Miles de mayores pasarán estos días sin nadie con quien compartir mantel. Sin nadie con quien charlar. Pero la soledad no entiende de edades: también afecta a jóvenes que están lejos por trabajo, a familias desestructuradas o incluso a quienes, rodeados de gente, se sienten vacíos por dentro, algo cada vez más frecuente. La soledad no deseada tiene muchas caras; el dolor es el mismo.

Pero el duelo y la soledad no son solo cuestiones personales; son realidades que podemos abordar como ciudad, como comunidad. Abramos nuestras casas a quienes están solos. Todos conocemos algún caso, ¿no? Enviemos un mensaje de apoyo a quienes han perdido a alguien. Escuchemos, sin juzgar, a quienes necesitan desahogarse. Solo estemos ahí para ellos. Estos gestos no requieren grandes esfuerzos ni rascarse el bolsillo, solo la voluntad de estar presentes en la vida del otro. Sin esperar nada a cambio.

A veces me pregunto si tantas luces led y tanto marketing no nos están apartando de los verdaderos valores de la Navidad. La solidaridad. El amor. La esperanza. La unión familiar. La gratitud. La empatía.

Este será mi último artículo antes de un breve descanso, pero no se preocupen: el 2 de enero estaré de vuelta con ustedes. Ahora toca cuidar de la familia, recordar a quienes ya no están y encontrar un poco de paz. Les deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. A la vuelta ya hablaremos de la carta a los Reyes Magos, que este año viene cargadita. Ministro, vaya sacando papel y bolígrafo.

