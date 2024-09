Xornalista apaixoado da súa profesión

O xornalismo galego ven de amencer orfo co falecemento de Javier Sánchez de Dios, un profesional de raza que deixa centos de miles de páxinas e horas radiofónicas nas que durante décadas exerceu una profesión á que viviu entregado ata o último dos seus días. Os que tivemos a honra de coñecelo e gozar da súa amizade, sentimos fondamente a gran perda e o baleiro que deixa un xornalista apaixonado do seu traballo, da súa familia e da vida en xeral.

Supervisando la tirada de FARO, en la rotativa, en sus años de subdirector. | // MAGAR

Calquera dos seus compañeiros e amigos, entre os que me conto, pode dar fe da entrega entusiasta que durante décadas o mantivo sempre fiel á súa cita cos lectores de FARO DE VIGO cada día. Desde as mesmas páxinas que antes o fixeran outros como Cunqueiro, Castelao, ou Pardo Bazán, Javier e o seu alter ego máis canallesco, Paco Vedra, alumbraron desde tempos da preautonomía as incontables crónicas parlamentarias, entrevistas e reportaxes nas que deu fe da historia máis recente de Galicia cunha pluma e una cabeza privilexiadas.

Recogiendo un Premio Galicia Comunicación. | // XOÁN ÁLVAREZ

Na hora desta emocionada despedida, no podo deixar de agradecerlle os moitos e bos consellos cos que me agasallou cando eu cheguei por primeira vez ao Parlamento, daquela xa a súa segunda casa, na que se manexaba con intelixente soltura para compoñer despois os artigos de obrigada lectura para tantos seguidores que hoxe choran a súa perda.

Cuando fue nombrado redactor jefe de FARO. | // MARY ÁLVAREZ

Da súa man tamén me estreei diante dos micrófonos como tertuliano debutante na oposición. Animoume nesa senda e deume a oportunidade de foguearme nos debates desde as ondas dun estudio radiofónico.

Presentando en el Club FARO a Miguel Herrero. | // CAMESELLE

Despois de tantos anos de leal amizade, non podo máis que agradecerlle o apoio incondicional co que se implicou desde o primeiro momento cando, xa nas miñas responsabilidades como presidente do Parlamento, apostei por abrir a institución á sociedade. Contei sempre co seu entusiasmo para derribar muros e facer que cada día o Parlamento avance para ser máis coñecido e cercano aos galegos e galegas que representa.

En una entrevista con Lois Pérez Castrillo. | // CAMESELLE

Xa non poderemos seguir as intrigas de avecilla nin de Anacleto el agente secreto coas que Paco Vedra axitaba un día si e outro tamén os cenáculos da política galega. Péchase con Javier Sánchez de Dios e Paco Vedra unha das mellores edicións do xornalismo galego, recoñecido con varios premios polos seus compañeiros de profesión e distinguido coa Medalla Castelao que recibiu emocionado acompañado pola súa benquerida familia.

Durante su discurso tras recibir el Premio Alvite. | // G. SANTOS

*Presidente do Parlamento de Galicia