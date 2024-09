Troncoso's Party

Reunión familias de los Troncoso

Otra vez se reunieron los Troncoso en su finca A Estrada de Goián, esa de la familia de la cirujana goianesa Paula Troncoso, que ejerce su oficio en Menorca. Ahí veis entre otros en foto de Mané Villa, también Troncoso, a los hermanos Nacho, María José, Loreto, Tonecho, Belén, Soles y familiares de Pío, fallecido. Cálido encuentro en el que no faltaron los callos traídos de Os Pedregales, empanada de Dulce Melo y un jabugo traído de la sierra de Alacena por David “el orensano”… regado todo por mencías de la Ribeira Sacra y Horacio Gómez.

Pérez Leira busca productora para un guion sobre Gómez Abad y Seoane

Mal está la cosa en Argentina para que el vigués Lois Pérez Leira, que recordando su infancia y adolescencia allí se había ido a vivir al jubilarse, haya decidido volverse a España. Conocido por su trabajo sindical y político de izquierdas, por sus libros biográficos y documentales, Lois no puede quedarse quieto y en los dos años que estuvo en Argentina reactivó y presidió la Asociación Residentes de Vigo en Buenos Aires y ahora, a sus 71 años, busca productora gallega para un guión cinematográfico sobre la vida de los comunistas Gómez Abad –que vivió un tiempo en el barrio viejo de Vigo– y Antonio Seoane, ajusticiados por garrote vil durante los años del franquismo y cuya historia transcurre entre la ciudad olívica, Madrid, Cuba y Argentina. El guión es del cineasta argentino Demian Rugna, recientemente premiado en el festival de cine fantástico de Sitges.

José Rafael Rivero, un venezolano, periodista, abogado y músico cuatrista

¿Qué debió sentir el otro día el músico José Rafael Rivero cuando, con motivo de la presentación por Tono Alcalde de su versión del icónico clásico venezolano “Moliendo Café” en la que le acompañaba en la percusión como cuatrista, le convertí en cubano cuando es un venezolano de pura cepa? A nadie le gusta que le inventen patrias así que le devuelvo la suya a este luchador que busca ahora espacio en Vigo (nada extraño tal como anda su país) y que llegó aquí con un sólido bagaje profesional como periodista y abogado de profesión, además de locutor y músico. Un tipo multifacético, compositor y creador de jingles, conductor de programas de radio que ha llevado el cuatro venezolano por el mundo.

Telmo y los nombres de Alcabre

¡Qué interesante la toponimia, esos orígenes de los nombres de lugares! Escribí el otro día sobre Alcabre y su playa de los Olmos, facilitando sus otras denominaciones, Fontes o Batería, y sus bares, Pirata, La Vela (el de Marisa Prado) y el Maui que sustituyó a La Luna... Me escribe desde sus 90 tacos el amigo Telmo Comesaña Pampillón, nacido en 1934 en el barrio de La Garita de Alcabre. “¿Por qué le llaman Fontes?”, me dice. Pues porque allá por su infancia, cuando no había carretera y solo dunas en todo Samil, había varias presas que guardaban el agua para el riego y una la destinaban a lavadero de las familias que vivían allí, en las dos casas que aún están frente al Museo del Mar. ¿Por qué Batería? Porque entre las playas de Dontes y Mourisca hubo una batería para defensa de Vigo. ¿Por qué os Olmos? Porque entre los restos de una última finca quedaron en pie dos olmos y donde unos marineros montaron una chabola para guardar aparejos, abrió luego Otilia Calvar el primer chiringuito al que puso de nombre “Los Olmos”. Luego, cuando “los rusos” pusieron línea de autobús entre Teis y Estomada señalaron con estaca las paradas de los Olmos, la Fuente, Playa Azul en la que era Argazada…