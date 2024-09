El Vigofantasma de Núñez e Izarra

Hablamos en días pasados de VigoFantasma, que en Instagram con ese nombre es la mirada al pasado en las cámaras de Miguel Núñez y Hugo Izarra, y hoy os traemos una muestra de ello. Este dueto fotográfico recopila fotografías antiguas de la ciudad tomadas a lo largo de este siglo e imágenes actuales que capturan sus vestigios y esta que veis me parece un hermoso monumento a la memoria olívica. ¿Quién entre los que la tienen por sus canas no siente una especie de arrebato al contemplar esta galería de comercios de otrora, aquel Vigo en expansión, ya sepultado por la historia?

Con Piay se fue el Gran Capitán, un referente en nuestra historia pesquera

El 30 de agosto fue un mal día para el verano porque señaló su final pero lo fue peor para la comunidad gallega del mar porque falleció uno de sus grandes: José Manuel García Piay, el Gran Capitán, el más respetado entre mares y pieza clave después para la defensa de sus trabajadores con la fundación de AETINAPE. Tuve en Bouzas, donde vivía, más de una charla con Piay. Aprendió García Piay artes de bajura como el palangre, trasmallo, volantas por las aguas de Baiona con su padre, Leopoldo; las del cerco con “o Caring”, José Vilar Fernández; del arrastre con Julio Pujales... La mar fue desde siempre su medio ambiente, perteneció a las primeras promociones de patrones de altura de la Escuela de Pesca de Vigo en 1950 y de la primera de capitanes de Pesca de la Escuela de Madrid en 1963. Grande Piay, que comenzó en barcos de vapor, fue de aquellas generaciones boucenses que tuvieron que contrarrestar con cuerpos de hierro sus incursiones en el Gran Sol en barcos de madera y después en las gélidas profundidades de Terranova.

Nacido en Gondomar, saga de Bouzas

Nacido en 1928, a los 14 años ya andaba como aprendiz, en 1950 ya navegaba como patrón de gran altura y hasta 1996, en que se jubiló, recorrió todos los océanos y casi todos los mares, prolongando su jubilación dos o tres años como técnico asesor de una multinacional del mar. Pertenece a esa saga de marineros audaces que pasaron de la bajura a la altura desde barcos endebles y sin electricidad siquiera a los más modernos, sorteando frío, lluvias y mares violentos. Fue también armador y Patrón Mayor de la Cofradía de Baiona.

AYUVI celebra el jueves su comida

Me llama la boticaria (liberada) Adoración Palacín, presidenta de AYUVI (986139232), esa asociación nacida con la idea de ofrecer un lugar de encuentro y acogida a madres vulnerables y a sus hijos pero, antes de eso, a las madres que no saben cómo van a hacer para tener a sus hijos. Y es que este jueves organizan como todos los años una merienda solidaria en el Hotel Miramar de Playa América y animan, aunque queda un día para apuntarse, a gente solidaria que quiera participar. “¿Para que lo hacemos?”, me dice Palacín. “Para poder sacar adelante nuestros programas de madres dándoles formación personal y labora”. Recuerdo lo desbordadas que estuvieron las de AYUVI durante la pandemia, ante una avalancha de demandas de madres asfixiadas económica y psicológicamente.