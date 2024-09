Mulleres afganas

As derradeiras noticias sobre as mulleres e nenas en Afganistán dan medo, dende fai uns días teñen prohibido falar alto, cantar ou achegarse á xanela, talibáns ou non, non lles chegaba con quitarlles a educación, a sanidade ou vestilas co burka, e todo isto para evitar provocar os homes.

Se son pobres e non teñen familia, non poden pedir, e só sobreviviran se outras mulleres lles levan á casa algo pra comer.

Otros artículos de Ana Míguez

Preguntaranse vostedes que é o que se lles permite? Pois nada, simplemente deixaron de existir.

Sempre podremos desafogarnos e solidarizarnos; iso está ben, pero non é suficiente. Se denunciamos estas barbaridades absolutamente misóxinas, temos que deixar a un lado se é talibán ou non, pois o que estamos a ver é o consentimento e colaboración co goberno de todos os homes, e sobre todo non temos que esquecer a intervención dos estados occidentais encabezados por EE UU, que deciden intervir xa que Afganistán precisaba ter liberdade e vinte anos despois, alcanzada esa “liberdade” fuxen a partires duns mínimos acordos e Afganistán pasa a ser o país máis perigoso do mundo para as mulleres e nenas.

Pero non podo deixar de lembrar que estes asasinos, violadores e torturadores foron no seu día os aliados de Occidente, estes loitadores pola liberdade son os que escriben e executan estas leis contra as mulleres, foron os necesarios colaboradores para rematar coa expansión soviética en Oriente Medio.

Pero aquí ven o mellor, pois resulta que coas derradeiras decisións do goberno afgano a ONU clama ao ceo tarde e arrastras, pois ata agora as mulleres estaban moi ben. Que cinismo!

E sigo facéndome preguntas. A que agarda a Unión Europea para pedir ao Tribunal Penal Internacional que se considere un crime contra a humanidade o trato que se lle está dando ás mulleres e nenas? Acaso non lles chegan as atrocidades que se están a facer coa metade da poboación?

Suscríbete para seguir leyendo