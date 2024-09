Inicio de curso

Arranca un nuevo curso. Algunos estrenamos universidad con mucha ilusión y grandes expectativas. Otros se lamentan de que las vacaciones hayan acabado, de que la calma relativa de agosto nos conduzca a un septiembre tempestuoso en el que habrá que abordar la reforma de la financiación autonómica a caballo de un pacto que a pocos fuera de Cataluña les gusta, la difícil tramitación de unos presupuestos generales del Estado tras la renuncia a presentar los de 2024, la gestión de los flujos migratorios irregulares… La verdad es que la esfera política da mucha pereza. Menos mal que la coyuntura económica va bien, mejor incluso de lo que algunos esperaban; tanto en España como en Galicia.

Las estimaciones que han publicado la pasada semana el Foro Económico de Galicia correspondientes al mes de junio y el IGE para el segundo trimestre en su conjunto confirman que la economía está de nuevo en aceleración. Como comentaba no hace mucho en una rueda de prensa, creo que en el conjunto de 2024 alcanzaremos un crecimiento más cerca del 3% que del 2%. Además, la inflación sigue en tendencia decreciente, acercándose cada vez más al 2% interanual. La coyuntura económica de Galicia y España son de las mejores de la Unión Europea.

Por eso, lamento que no estemos aprovechando los vientos favorables en lo económico para afrontar los desafíos estructurales y de largo plazo en múltiples planos: cogobernanza, política migratoria, desigualdad, cambio climático, transición energética y decrecimiento sustancial de la contaminación y la huella ecológica, consolidación fiscal, vivienda… La lista es larga.

No soy político, pero respeto y admiro a quienes se dedican a ello poniendo en ello compromiso, esfuerzo y honestidad. Además, soy consciente de la extraordinaria dificultad de la vida política en tiempos de redes sociales inmediatas y agresivas, que favorecen la expansión de la posverdad. Pero me siento obligado a reiterar la llamada al diálogo y al consenso entre las fuerzas políticas. Intentemos abordar los problemas de forma encapsulada. Que la imposibilidad de avanzar en A no haga que se descarte automáticamente hacerlo en B y en C. Seamos pragmáticos y ambiciosos. Dejémonos de descalificaciones genéricas y construyamos colectivamente en lo que sea posible. Si el éxito de un científico se mide en publicaciones o patentes, el éxito de un político debería ser el número de acuerdos que ayuda a lograr con gente que no piensa exactamente de la misma manera.