Alzar la voz

Cuando, en el año 2007, al conocer que los Presupuestos Generales del Estado contemplaban la partida del AVE Ourense-Santiago y no la del Ourense-Vigo, siendo presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra tuve la ocasión de declarar a FARO DE VIGO: “Insistimos: el presupuesto de 2007 sigue abierto, con cantidades que aún se pueden incrementar, una circunstancia que podría adelantar los plazos estimados por el Ministerio de Fomento para la variante de Cerdedo al año 2011 o 2012. Desde luego, si se continúa con la línea oficial, acumularemos cinco o seis años de retraso y nos iremos al año 2014 o 2015. Las partidas para la entrada sur del AVE deben aumentarse en este año, y así poder acelerar los estudios de impacto medio ambiental y constructivo”; también manifesté que “la estación del AVE de Vigo sería Ourense”; parece que fue ayer y han pasado 17 años, y aún se están iniciando los estudios medioambientales y de viabilidad. Por eso el editorial de FARO DE VIGO del pasado domingo debe alertarnos a todos, los distintos gobiernos de España de un signo u otro no nos han hecho caso alguno.

Es determinante que la sociedad, los empresarios a través de sus instituciones y las organizaciones civiles, no solo alcen la voz, sino vayamos mucho más allá. Si tengo la oportunidad de volver a presidir el Círculo de Empresarios seremos los primeros en recuperar el papel de influencia que le corresponde, elevar nuestra opinión autorizada, establecer los canales de diálogo y si hace falta, de movilización empresarial para que se termine de una vez esta “tomadura de pelo”. Amigas y amigos, es Vigo, la primera ciudad de Galicia por población y dinamismo económico, la ciudad de referencia del eje Atlántico y de la relación Galicia-Portugal, no puede ser que aguantemos este trato ignominioso. Felicito a FARO DE VIGO por tomar partido por la ciudad como lleva haciendo más de 140 años. Por otra parte, quiero recordar, en unas fechas en que Julio Fernández Gayoso es desposeído de una de las medallas que la sociedad le otorgó, que no nos corresponde valorar la importantísima labor de Caixanova en favor de Vigo y el sur de Galicia. ¿Tendríamos Universidad, Pazo de San Roque, Colegio Hogar, un García Barbón restaurado, y una maravillosa pinacoteca de Galicia si no fuera por nuestra Caixavigo, su presidente y su equipo? Vigo necesita unos empresarios activos e influyentes que levanten la voz, exijan y obtengan lo que nos corresponde.

*Presidente del Grupo Alvariño

