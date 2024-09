Contra el olvido de las infraestructuras del sur de Galicia

El ministro Óscar Puente, en su comparecencia esta semana en la Comisión de Transporte del Congreso para explicar los retrasos ferroviarios. / Fernando Alvarado/Efe

En verdad no se puede decir que Vigo y por extensión el sur de Galicia haya tenido suerte con los gobiernos y sus ministros de Fomento de las últimas décadas. Si activamos el retrovisor veremos que la gestión, con excepciones puntuales, ha estado marcada por el desinterés, la incomprensión, la desidia, promesas incumplidas e incluso el maltrato. En pocas palabras, por no entender qué representa Vigo, cuál es su peso e importancia, no solo en el conjunto de Galicia, sino en el Noroeste. Remedando el título de la película de Almodóvar, los ciudadanos nos preguntamos qué hemos hecho para merecer esto.

Por poner una fecha, el carrusel de incomprensibles decisiones podría arrancar con el cambio de opinión del Gobierno de José María Aznar y su infausto ministro Francisco Álvarez Cascos cuando, en connivencia con la Xunta de Fraga, decidió que la llegada de la Alta Velocidad a Galicia desde Madrid en lugar de ser un trazado en L como inicialmente estaba previsto (Madrid-Zamora-Ourense-Vigo-Pontevedra-Santiago-A Coruña) sería en una extraña y mucho más gravosa Y (Madrid-Zamora-Ourense, desde donde saldrían dos ramales, uno hacia Vigo y otro hacia Santiago-A Coruña). Aquella decisión tomada contra criterios técnicos y económicos –y nunca suficientemente explicada– contó con el vergonzoso silencio de los gobernantes locales del momento e incluso de los llamados actores económicos. Todos callaron. Y a todos ellos hay que imputarles, por acción u omisión, la culpa. Desde FARO, sin embargo, no hemos dejado de recordarlo con machacona, y más que justificada, persistencia. Y así seguiremos.

Aunque con notabilísimo retraso, Santiago y A Coruña ya tienen línea directa con Madrid por Alta Velocidad, mientras Vigo y el sur de Galicia siguen recluidos en la maraña burocrática (estudios y más estudios). A día de hoy nadie se atreve a fijar una fecha para la línea de Vigo a la Meseta por Cerdedo... si es que algún día se hace. Mientras esperamos, con una paciencia infinita, cientos de miles de vigueses viajan a la capital de España en tren dando un rodeo por Santiago, de forma que para cubrir una distancia de menos de cien kilómetros (la que separa Vigo de Ourense) recorren más de doscientos. Por supuesto, los políticos, estos y los anteriores, se limitan a echarse la culpa unos a otros, en una suerte de partida de pingpong en el que los ciudadanos somos la pelota.

La ausencia de esa línea directa de AVE entre Vigo y Madrid es el epítome de una nefasta política de grandes infraestructuras, que castiga el desarrollo y las posibilidades de un territorio que supera de largo el millón de personas (con el norte de Portugal).

La relación de agravios es demasiado extensa –¿cómo es posible, por ejemplo, que Vigo no tenga el estatus de puerto nodal para la Unión Europea, que atendiendo la petición del Gobierno de Rodríguez Zapatero, apostó por A Coruña?, ¿cómo es posible que tengamos todavía los accesos por la A-52, con más siniestralidad de España?– como para detenerse de forma pormenorizada en ella.

Por supuesto, que ha habido avances, faltaría más, pero más por la presión local que por el convencimiento de los responsables políticos nacionales. Sin ir más lejos, la entrada en túnel del tren a la estación de Urzáiz o la construcción del centro Vialia son logros que se explican por el empuje de la opinión pública –FARO a la cabeza– o el alcalde Abel Caballero, quien tuvo que vencer las resistencias del ministerio –en particular de esa grey oscura e intocable de técnicos–, partidario del acceso en superficie, una decisión que hubiera cercenado para siempre la posibilidad de una salida sur que conectase las ciudades de Vigo y Oporto, las mayores urbes del Noroeste.

La maldición que pesa sobre los vigueses desafortunadamente goza de buena salud. Desde que tomó posesión de su cargo, el ministro Óscar Puente no ha destacado precisamente por ser un fervoroso apologeta de la causa olívica. Al contrario, alimenta la desconfianza que un político tan dado a la expansión verbal, ya sea en persona o en redes sociales, haya guardado un sepulcral silencio sobre cuestiones trascendentales para Vigo y su área. Tuvo que ser su número dos, José Antonio Santano, el que hace un mes asegurase por primera vez, alto y claro, que el AVE por Cerdedo era una prioridad. Una prioridad, eso sí, que sigue sin fechas y todavía en fase de estudios. Y para escucharle decir esa obviedad debió reunirse durante más de dos horas con el propio Caballero. Dos horas para una confirmación.

Pero la sospecha sigue en el aire. En los últimos días Puente y su departamento han protagonizado en los últimos días dos frases y un recurso que avivan la sensación de incomprensión de la realidad viguesa.

Primero, el titular de Transportes admitió en el Senado que el Gobierno defendía que el AVE con Lisboa conectase con Madrid y no con Vigo, pero que fue la presión de Portugal la que les obligó a aceptar la conexión por Oporto hacia Vigo para enlazar con el Eje Atlántico. O sea, que a su más que dudosa apuesta por el AVE Vigo-Madrid por Cerdedo, se le añade ahora su confesada intención de dejar a Vigo también sin AVE con Portugal. O sea, que la ciudad que es el epicentro de la eurorregión quedaría aislada.

La segunda frase es esta: “Si hay un territorio que no puede hacer un diagnóstico de abandono o catastrofista en relación con el ferrocarril, es Galicia”. Dicho en román paladino, a los gallegos, en especial los del sur, ya no nos asiste ni el derecho a la queja. Debemos no solo conformarnos, si no aplaudir al ministro porque somos unos privilegiados. Si el señor Puente piensa por un minuto que nos resignaremos y no vamos a exigir lo que nos corresponde en justicia, lo que se nos ha prometido desde hace dos décadas, pincha en hueso. Al menos desde las páginas de FARO seguiremos haciéndolo, si cabe con mayor convencimiento e intensidad.

Es evidente que a este ministro no se le puede reprochar que no hable claro, aunque sea con una claridad no exenta de desconocimiento y torpeza.

Casi simultáneamente se conocía una decisión no por esperada menos sorprendente: el recurso presentado por su ministerio en Bruselas para justificar la prórroga hasta 2048 de la AP-9. Aunque el plazo lo prolongó en el año 2000 el Gobierno de Aznar, y se hizo de la forma menos transparente imaginable, el Ejecutivo de Pedro Sánchez entiende que no se puede romper ese compromiso. Su razón es que debe “velar por el interés común”. En realidad, el Gobierno busca evitar una indemnización millonaria a Audasa y opta por la táctica de patada a seguir –que vengan otros y se coman el problema.

La autopista AP-9 es un anacronismo que debe erradicarse. No puede ser que los gallegos tengamos la única opción de pagar un peaje para viajar entre norte y sur. Es injusto y discriminatorio. El rescate de la concesión debería haberse ejecutado hace años. Ningún ministro se ha atrevido a hacerlo y Puente, tan osado para algunas cosas, tampoco. Mientras tanto la concesionaria firma beneficios históricos a costa del bolsillo de los conductores y de las arcas del Estado por las bochornosas compensaciones pactadas.

Ignorancia, desinterés o simple ceguera. Después de décadas de espera, se hace difícil pensar en otra posibilidad para entender cómo desde el Ministerio de Transportes –este y los anteriores– se obcecan en una política que de forma sistemática ningunea y castiga al territorio líder –por economía, población y dinamismo– del Noroeste peninsular. Un territorio que pese a cargar con tan pesado lastre no deja de crecer gracias a su extraordinaria capacidad de resiliencia y superación. Es fácil imaginar cómo estaría ahora si en lugar de un permanente freno, hubiera recibido el impulso que otros sí han tenido.