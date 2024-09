Todos os Mártires

O día dos Mártires Galegos, hoxe coñecido xeralmente como Día da Galicia Mártir, foi instituido pola Irmandade Galega de Bos Aires, por inspiración de Castelao en 1942. Disto dase conta cumprida no xornal nacionalista A Nosa Terra, editado no exilio. Foi escollido Bóveda, entre tantos e tantos represaliados, polo espírito de unidade que animaba este dirixente na súa actuación dentro do Frente Popular. Quixeron que Alexandre Bóveda, do Partido Galeguista, representase a todos os demócratas republicanos que decidiron erguer, en 1936, un muro contra a ascensión feixista e foron vencidos e esmagados.

Desde o primeiro intre, o Día dos Mártires uniu á memoria de Bóveda todos os asasinados do Frente Popular en Galicia. Véxase unha pequena amósega: Martínez Garrido, alcalde de Vigo, PSOE; Roberto Blanco Torres, gabinete de prensa do presidente da República, Izquierda Republicana; Ánxel Casal, alcalde de Compostela, PG. Todos eles, mortos polo franquismo e membros do Frente Popular que foron nomeados na fundación do Día dos Mártires Galegos.

"Eu sospeito que o inimigo coñecía Bóveda e odiábao de forma especial"

Desde aquel xullo de 1936 a historia do medo non deixa de se expander perante os ollos das xeracións que se suceden. No presente ano foran moitos os actos que tal día tiveron lugar en Galicia, un deles magnificamente protagonizado por unha filla de Alexandre Bóveda. Mais fica moito por debater en termos críticos sobre aquel intre nos que se celebraron as eleccións co triunfo do Frente Popular, e no que o Estatuto de Autonomía de Galicia acadaba un apoio popular masivo. Días que precederon a esoutros de sombra e morte que se dilataron durante todo o franquismo, no que os galegos e demais súbditos do Estado español aprenderon a contar as xornadas por noites, tal como dixera, nun texto brillante, Castelao. Alexandre Bóveda proviña dunha familia artesá do vello Ourense da que saíron ponlas verdes ou figuras notables das letras e das artes plásticas.

Se tratarmos de descifrar as testemuñas que chegaron de Bóveda á miña xeración, ollaremos que todas as voces coinciden en dúas ou tres liñas mestras: vontade, entrega apaixonada á idea dunha Galicia ceibe e democrática, capacidade de liderado e dotes organizativas. Os que ridiculizaban o nacionalismo galego como “o partido dos poetas e dos artistas”, chegando ao capítulo encabezado por Bóveda nótanse en presenza dun estratega moi capaz e calan a boca. Eu sospeito que o inimigo coñecía Bóveda e odiábao de forma especial. Fixeron moi ben Castelao e os exiliados en recordar no día da morte de Bóveda todas as vítimas galegas do golpe de estado e do réxime a que deu lugar.

Suscríbete para seguir leyendo