El cuñado de América

Robert F. Kennedy Jr. se ajusta al perfil del perfecto iluminado. Él lo sabe todo, especialmente de ciencia; tiene información privilegiada y maneja datos que el resto de los mortales desconocemos. También presume de no ser un “político normal”; dice lo que piensa, enfrentándose con bravura a los poderes fácticos. Sus admiradores lo consideran un tipo extraordinariamente inteligente y, sobre todo, libre. Siempre libre. Siempre la libertad, entendida como una patente de corso para soltar cualquier ocurrencia sobre cualquier tema, desde el modo en que el wifi produce cáncer hasta cómo ciertas sustancias químicas del agua están transformando la identidad sexual de los niños, pasando por las enfermedades que causan las vacunas y el verdadero origen del sida.

No estaríamos hablando de Robert F. Kennedy Jr., de sus ideas y de su campaña si no fuera por su apellido, claro. Él pertenece a una dinastía importante del Partido Demócrata; es el hijo de Bobby, hermano de JFK. Ambos asesinados. Y tampoco estaríamos hablando de él si parte de su discurso actual no encajara tan bien en las teorías de la conspiración difundidas por la derecha populista y el movimiento MAGA. Eso lo hace incluso más atractivo hacia cierto tipo de público que lo ve como un valeroso disidente. Ahora, por razones obvias, Kennedy se ha convertido en la oveja negra de la familia y exhibe algunos parecidos con Connor Roy, de la serie "Succession", el hijo extravagante del magnate que, confundido y traumatizado por los acontecimientos familiares, busca su lugar bajo el sol obsesionándose con excentricidades de niño rico que vive sumido en una crisis de identidad permanente.

"Kennedy ilustra muy bien el jaleo mental y la desinformación que predomina en nuestros días"

Tras suspender por fin su disparatada campaña, Robert F. Kennedy Jr. ofreció su apoyo a Donald Trump. Esta es, por supuesto, una conversión previsible. Aunque algunas informaciones apuntan a que el candidato independiente estaba dispuesto a ofrecerse a la campaña de Harris a cambio de un puesto en su Administración. Por eso de ser justos con el mejor postor. El adalid de la libertad también tiene que buscarse la vida. Trump lo llamó para que pronunciara un discurso en su mitin de Arizona. Kennedy entonces habló de la censura y de la corrupción de las grandes corporaciones, de la salud infantil y las enfermedades crónicas, de la influencia de los neoconservadores en la política exterior, de los beneficios del proteccionismo económico.

Su intervención resulta interesante porque esas mismas palabras podrían ser pronunciadas por un miembro de lo que en Estados Unidos, hasta hace unos pocos años, se llamaba extrema izquierda. Ahora los republicanos jalean cuando alguien denuncia el poder desmesurado de las corporaciones, o se lamenta de la sobreabundancia de comida procesada, o acusa a los neocon de involucrar al país en aventuras bélicas demasiado costosas y contraproducentes. Quién iba a decirnos que un activista medioambiental sería la estrella invitada en un acto de la formación política gracias a la cual se perpetuó el poder corporativo en Washington y se organizó la invasión de Irak.

"Esos que aplaudían en el mitin, en los tiempos de Obama, hubieran calificado de antipatriótico y antiamericano el discurso de Kennedy"

Kennedy ilustra muy bien el jaleo mental y la desinformación que predomina en nuestros días. Parece que sabe de lo que habla porque su mensaje cuaja entre aquellos que se sienten engañados por los políticos profesionales, como si él viniera de la mina de carbón. Algo no funciona. Algo está mal. Alguien está intentando controlarnos a todos. Los republicanos se presentan como el remedio mágico a su propia enfermedad, atribuyéndoles, como de costumbre, la responsabilidad a otros, como esas compañías farmacéuticas a las que ahora acusan de intoxicar a la población para luego venderles la cura.

Esos que aplaudían en el mitin, en los tiempos de Obama, hubieran calificado de antipatriótico y antiamericano el discurso de Kennedy. Es más, lo hubieran abucheado, como hacían con Ron Paul en los debates de las primarias cada vez que el excongresista republicano cuestionaba la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de otros países. Pero, desde 2016, la ira del pueblo fue reconducida hacia el lugar de siempre, encontrando la respuesta, cómo no, en un magnate de la construcción y en un miembro descarriado del establishment, cuyas peroratas se parecen bastante a las del cuñado que, mientras se van vaciando los vasos de vino, nos descubre el Mediterráneo en la cena de Navidad. Qué bien habla este tío. Cuánto sabe. ¡Y es uno de los Kennedy! Menudo ejemplo para todos. Seguro que algunos evangélicos encuentran pronto un versículo de la Biblia que justifique teológicamente su alianza con el expresidente.