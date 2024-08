“Vigo nunca deixará de ser unha aldea”, comentou alguén esta semana en que despedimos agosto. Falabamos do fácil que é atopar conexións persoais nesta cidade. Sempre hai alguén que acaba coñecendo alguén que, a súa vez, está vinculado contigo. Nunha conversa casual non é raro que aparezan sorpresas deste estilo: “¿Ah, pero ti es sobriño de Pepe o da fonte? Mándalle saúdos, que levo anos sen velo. ¿Como lle vai a vida?” E, daquela, esa persoa agarra o fío coa punta dos dedos, tira del e ábrese un micromundo novo. Vigo é unha constelación. Isto sucede nunha cidade de preto de trescentos mil habitantes, cunha parte importante de poboación en zonas rurais. Viven nunha fortificación verde da que, a medida que pasan os anos e as décadas, teño a sensación de que dá máis preguiza saír.

No extrarradio da cidade olívica hai moitas persoas que seguen usando a expresión “ir a Vigo” para saír dos seus núcleos e achegarse á zona máis céntrica. Castrelos, Matamá, Bembrive, Beade, Lavadores ou Zamáns –só por mencionar algunhas– teñen os seus códigos propios e as súas festas: San Blas, Santa Cristina, Santa Ana... O santoral marca as celebracións que, á súa vez, establecen un nutrido calendario de festexos. As parroquias están vivísimas e constitúen a esencia do que somos, porque determinan o lugar de onde vimos. Manter a tradición, respectala e traspasarlla á xeración seguinte é un acto de amor. Penso na Festa dos Vellos de Beade ou na Festa da Cereixa.

"As parroquias están vivísimas e constitúen a esencia do que somos"

Lembro unha infancia marcada polas tradicionais cucañas que organizaban para as crianzas arredor do adro da igrexa de Beade. Agardabamos por aquel capítulo do verán con nervios e impaciencia. Agora creo que, en realidade, o que nos ilusionaba era o feito de xuntarnos e, especialmente, que as persoas adultas organizasen con esmero algo específico para nós, nun momento en que as nenas e nenos non ostentaban a posición nas familias que ostentan hoxe. Só queriamos xogar e acabar cansos, sucios e felices. Observo que isto non mudou en absoluto, e que isto mesmo é o que continúan ansiando as nenas e nenos na actualidade. A infancia é diversión e aprendizaxe pero tamén debe ser felicidade. Quizais a máis pura. Nas parroquias as crianzas xogabamos na rúa. Agora xogan dentro das casas. É certo que había menos coches, pero tamén é verdade que celebrabamos a chegada dun vehículo á nosa zona de acción coma quen celebraba o lanzamento dun foguete.

Mais eu non quería contar iso. Eu quería dicir algo que xa expresei nalgunha ocasión: Vigo é coma unha especie de colcha de patchwork. O centro urbano quere marcar un carácter, pero ten ao seu redor un universo tan rico e tan extraordinario que non se pode deixar nunca de lado. Nin no que se refire a dotacións para a cidadanía, nin no feito de facelo accesible. Adoitamos usar a expresión “centro de Vigo” para referirnos ao Casco Vello –que foi o primeiro núcleo rural da cidade– e os seus arredores.

Pero Vigo ten outros puntos urbanos cheos de actividade: o Calvario, as Camelias, a Hispanidade, a Travesía de Vigo... Velaí esa colcha chea de cores e formas da que falaba antes. Buscando analoxías por número de habitantes, Islandia ten arredor de trescentos oitenta mil. Tres enxeñeiros deseñaron unha aplicación para o rexistro de poboación nacional, e así coñecer o grao de parentesco e evitar as relacións endogámicas. Os e as habitantes de Islandia poden deste xeito buscar o parentesco daquela persoa coa que queiran empezar unha relación. Ignoro as conexións de parentesco que existen entre as viguesas e vigueses, mais deixo no aire a frase que empeza este artigo: “Vigo nunca deixará de ser unha aldea”.

