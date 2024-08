La maté porque era mía

O mía o de nadie. Antes la mato que dejar que me deje, que haga su vida lejos de mí, que esté con otro. Y luego me mato porque soy yo el que hace justicia y nadie más; no por arrepentimiento, eso nunca. La mato porque su vida es mía, y la de sus hijos. Les mato porque es el mayor dolor que le puedo infligir a su madre y eso es lo que mueve mi existencia: machacarla, hundirla, golpearla hasta que yo decida cuándo parar. Para eso soy un hombre que no rinde cuentas a nadie y tengo derecho a todo, y no doy explicaciones a nadie porque hago mi voluntad y nadie me tiene que decir a mí cuántas hostias puedo dar a mi mujer. O a mi ex. Solo faltaría. Para eso ella es una mujer inútil, estúpida, que me saca de quicio y se merece que la castigue hasta donde yo decida. Hasta que me duelan los puños, hasta que me quede ronco de gritarle todos los insultos que me vengan a la cabeza. Puta, más que puta. Sin mí no eres nada. Me lo debes todo, todo. Deberías besar por donde piso. Quién te va a creer, si estás loca, si estás sola, todo el mundo piensa que eres una imbécil, una desequilibrada, una incapaz. Estás criando monstruos. No sirves para nada. No sabes hacer nada. Me das asco.

Hombres que piensan así, que no están locos, que consideran que la mujer que ha tenido la mala suerte de cruzarse en su camino y tener una relación de pareja con ellos es de su propiedad y por eso hacen lo que les da la gana con ella, han asesinado en España a 1.275 mujeres desde 2003 (antes ni siquiera se registraban las cifras) y a 63 niños, niñas y adolescentes desde 2013 (tampoco hay datos anteriores). Son hombres de todo tipo, condición y procedencia, muy doctos o muy iletrados o del montón; tan respetables de cara a la sociedad como el ínclito comisario jubilado, condecorado, homenajeado por sus compañeros tras 44 años en la Policía Nacional, que con la pistola que conservaba ha matado a la mujer que quería romper su relación con él y también a su anterior pareja, y después se ha suicidado. Hombres que asesinan a mujeres. Debemos impedirles que sigan sembrando el terror. Debemos interceptarles antes de que sea demasiado tarde.