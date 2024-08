La desfachatez

Desde que llegó al Ministerio de Transportes don Óscar Puente, casi todo lo relacionado con ese departamento se convirtió en una desfachatez continuada. Naturalmente, el principal perjudicado con esa política ha sido el Antiguo Reino, convertido desde entonces en una especie de parodia en la que el titular no hace sino aparentar una cosa y decir exactamente la contraria. Con una desvergüenza pocas veces expresada desde puestos tan difíciles como el de velar por las comunicaciones, sobre todo las ferroviarias. A estas alturas ya no hay quien entienda un mínimo de lo que dice su señoría. Por ejemplo, como cabeza de otras más, aparece esa frase que debería figurar en los anales del ridículo a la hora de valorar lo que en serio debiera tener una atención prioritaria.

Hace apenas unas horas el ministro afirmaba con aparente seriedad que “si alguien no podía quejarse del trato dado en la cuestión es Galicia”. Seguramente en el paquete del olvido está incluido el asunto del Corredor Atlántico, y en él, el de la conexión nunca lograda, por ahora, entre los puertos gallegos y autovías y autopista. No parece necesario añadir demasiado para darse cuenta de que algo falla, o en la memoria del ministro o en el sistema de archivo que debiera tener y por lo visto no tiene, la cartera que más dinero tiene presupuestado de todo lo previsto para sacar el país adelante en terreno tan delicado. Y, de seguir así, la articulación territorial de Galicia con el resto de España va a durar hasta el juicio final.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Soplan malos vientos Crónica Política Un país raro Crónica Política Las consecuencias

Desde su llegada al puesto, el señor Puente ha hecho una autentica exhibición de cómo se puede decir una cosa por otra y no hacer ninguna. Expresado de otra manera, predicar casi a diario sin que jamás aparezca un auténtico grano de trigo en la cosecha. A cuanto queda dicho, habría que añadir, por ejemplo, que la obra pública en Galicia va a seguir siendo en buena parte una deuda pendiente. Especialmente si se menciona a la futura cuestión de los peajes en las autovías. Eso, también es comunicación, y –curiosamente– perjudicará si se lleva a cabo, más al noroeste que a cualquier otra parte del Estado, por la sencilla razón de que Galicia esta más lejos que casi todo el resto del mapa futuro de esas comunicaciones, con respecto a los puntos que mejores perspectivas para la inversión tiene planteados ahora mismo el país.

En otras ocasiones se ha dejado escrito que estos Reinos necesitan con urgencia un plan de ordenación transversal que establezca criterios de ahorro a la vez que de sentido común. Dicho de otro modo, España entera, sin olvidar al país vecino Portugal, necesita infraestructuras adecuadas no sólo a la necesidad que hoy tiene, sino también a la que previsiblemente tendrá en cuestión de pocos años. Sobre todo, si en el “debe” aparecen asuntos algo más lejanos de conseguir, pero igualmente necesarios: una futura conexión a través del Estrecho de Gibraltar que sitúe a África y Europa en posición de aprovechar mejor sus posibilidades. Unas posibilidades que la industria peninsular debería tener previstas ya a estas alturas para cuando el premio de la lotería le toque a esta parte de la Europa del sur.

Cierto que falta tiempo y falta dinero para que cuanto queda expuesto empiece siquiera a cumplirse. No obstante, eso no debiera entorpecer un planteamiento de Estado que apoye incluso los planes más audaces que pueda tener un ministerio tan decisivo como es el que comanda don Óscar. Es probable que falten todavía recursos, sobre todo si se tiene en cuenta la frivolidad con que se maneja esa cartera. Una frivolidad que afecta también a las relaciones financieras entre España y el resto de Europa: las consecuencias de esa política se harán notar en negativo en los tiempos venideros, para los que no habrá que esperar demasiado. Por eso hay que cerrar esta opinión con un toque de pesimismo: de seguir así habrá polémica y desfachatez para rato.

Suscríbete para seguir leyendo