Cuatro Cosas

Lo que sigue sin aclararse es lo de la CRTVG. O sea, quién va a ocuparse de la parte ejecutiva del mando de lo que es más importante a efectos publicitarios y de influencia en las cosas que cuenta la telegaita. Como ya se dijo, y repetido, no es un tema menor, porque en todo caso es ahí donde reside la capacidad de decisión y de publicidad que para su propio gobierno tiene la Xunta de Galicia. Naturalmente, una vez que se ha decidido romper con la costumbre de nombrar Dirección y Consejo a través de pactos, el asunto va a levantar chispas. Y si antes los pactos al menos entre PP y PSOE llegaban fáciles, o al menos no tan difíciles como se presentan ahora, el asunto es mas peliagudo. Ojo...

La dificultad añadida viene, como ya se dijo, de la lejanía y de la desconfianza que hay entre nacionalistas y populares gallegos, porque los socialistas apenas cuentan para modificar el único equilibrio posible que es entre BNG y PPdeG. Y ya se sabe: aquí en lo único que confían BNG y PP entre ellos es que desconfían de todo o de casi todo uno frente a otro. Por eso, ahora mismo apenas suenan nombres de posibles directores generales o también de subdirectores ídem. Y dejémonos de cognas. Está en juego no solo el gran poder que tiene la entidad como la repercusión de las noticias que desde ella se envían. Recuérdense las discusiones que se llevan al hemiciclo cada vez que se toca un nombre o un apellido. ¿No...?

Parece innecesario, aunque nunca se sabe, que pueda aparecer una sorpresa en cualquier momento, pero lo previsible es que acabe el asunto convirtiéndose en una guerra de nadie, o sea, la que no tiene vencedores, aunque sí vencidos, que vienen siendo los de siempre. O sea, los que se quedan atrás a la hora de poner los votos sobre la mesa electoral. Y en los votos que se suponía para unos y luego, al final, aparecen como para otros. De donde, por cierto, salen los disgustos que nunca se esperan. Uf...

En el fondo, el país entero suele pasar bastante de todo este rollo. Quizá llevado por la costumbre a la hora de elegir representantes en el consejo de administración casi siempre pasa lo mismo: no es preciso ser leal a los principios de cada grupo, sino ser obediente a las órdenes que dan los que, dentro de ese grupo, tiene capacidad para hacer lo que quieren siempre y cuando convenga a sus jefes. Del apparat radiotelevisivo salen con puestos de peso aquellos que más y mejor supieron cumplir las órdenes dadas. Conviene no olvidar que en determinados segmentos del poder público gallego en estos tiempos que corren lo que importa es cumplir al pie de la letra lo que manda el jefe. Y si eso no se consigue, los que fallan son enviados directamente al ostracismo. ¿Capisci...?