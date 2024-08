Retratos augustos: Carlos Veleiro. Pese a sus 44 años, su cabeza de clown sigue anclada en sus traviesos 16. Son pocos los que saben que este polifacético personaje cursó el bachillerato artístico en el Instituto Politécnico de Torrecedeira mientras se iniciaba en la televisión autonómica y A3 en prime time de la mano de la catalana Gest-music. Años más tarde, se formó en teatro en la escuela municipal… Hoy, con más de dos “décadas nocturnas” a cuestas, es el perejil de todas las salsas en Vigo: maestro de ceremonias, presentador de fichajes del Celta en Balaídos, performance, comediante… Una cara popular de la movida viguesa que, lejos de oxidarse, observa el futuro motivado por sus nuevos proyectos: TV, radio y, cómo no, ocio nocturno; de la mano de su incondicional Karlos Rodríguez.

¡Ay Mohamed, Mohamed, qué delgado se te ve! dice una canción, pero al nuestro, al que llegó a Vigo de su Nador natal en 1982 con una beca para la Escuela Náutica, se le ve muy bien alimentado. Sí, ese Mohamed que muchos conocimos en 1988, cuando se asentó en Vigo tras unos años en Cádiz, Las Palmas, sobre las aguas... por la cosa náutica. Ahí, en los estertores de la movida, empezó primero en el Vanitas de Luis Sangiao (luego en el ZOO Sanxenxo, Pachá de Santiago...) su oficio de DJ, casi al mismo tiempo que David Guetta, y así se le vio el pasado sábado en la fiesta anual del Club de Golf de A Toxa en su cierre de la temporada de verano con su Revival 80s, 90s by DJ mohamed (djmohamed.com), como se le vio poco antes en el cumpleaños de Roque Varela en el Pazo de Cea o en el Marítimo de Canido... No ha parado en estos 36 años nuestro Mohamed, que todo lo pincha desde bodas y bautizos a torneos hípicos o fiestas populares y lo merece, no solo porque lo hace bien sino porque es un tipo amigable, educado, sociable... ni falta que le hace ser David Guetta.

Rico, como Bieito, como mirarse al espejo y sentirse bonito

Rico, como Benito/ Como mirarse al espejo y verse bonito ... / dice otra canción, esta de Xavibo. El Benito del que queremos hablar es Bieito, que es lo mismo pero bautizado en pila gallega, de Padroso, y apuesto doble contra sencillo que mañana, a las 8 de la mañana, estará ante un espejo de su casa de Vigo para ponerse bonito porque a las 12 le esperan en Celanova para entregarle por su contribución a la cultura gallega el Premio Celanova, Casa dos Poetas, que ya en 1986 recibieron Méndez Ferrín, Carballo Calero, Uxío Novoneyra... precedido de un homenaje a Celso Emilio y seguido de una comida en la huerta del Claustro Barroco.

¡Ay Nacho, que me deshilacho!

Allá por 2002, Vázquez Montalbán situaba la trama de su novela Erec y Enide en la isla de San Simón. Este año, Manuel Loureiro gana el premio Fernando Lara con Cuando llegue la tormenta, que sitúa en Ons. Hace dos días, Nacho Carreras presentó El thriller Marea muerta, que sitúa en las Cíes. Me alegro por su contribución a la creación pero, si los nativos ya no podemos ir a estas islas por el turisteo masivo, lo que nos faltaba son novelas sobre ellas que creen rutas culturales.