¿Adiós a la vida?

Pensar en la muerte es un clásico. Memento mori (Recuerda que morirás) decían en la antigua Roma. Se dice que el emperador Julio César se hacía acompañar de un esclavo para que le susurrase al oído “recuerda que eres mortal”.

Este pensamiento es más recurrente e intenso en quienes saben (¿sabemos?) que lo suyo ya es más pasado que futuro. La muerte está unida a la vida desde el segundo uno. Ser conscientes de nuestra finitud es, creo, el mejor antídoto frente a la soberbia, la vanidad, las ínfulas irracionales y tantas otras patrañas que nos hacen peores. O debería serlo, porque los seres humanos seguimos demostrando una proverbial capacidad para la arrogancia, la estupidez, la hijoputez o la bellaquería. Evito los nombres propios, primero, porque no acabaría nunca y, segundo, porque estoy seguro de que en vuestro entorno (personal, social, profesional…) encontraréis sobrados ejemplos.

Otros artículos de Rogelio Garrido EL BOLETÍN DEL DIRECTOR 'MONEY' EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Pelotazo EL BOLETÍN DEL DIRECTOR Mayores

Repito, pensar en la muerte no es ni raro ni malo. Pero lo que sí te deja en shock es saber que alguien no está pensando en la muerte, sino en cómo precipitarla. Y más todavía cuando esos pensamientos merodean en la cabeza de los jóvenes. Ana Blasco ha puesto cifras a este fenómeno: uno de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Vigo alberga ideas suicidas. Y un escalofriante 5% ha pensado en sacarse de en medio. Estamos hablando de cientos de jóvenes (la UVigo tiene más de 18.000 estudiantes, así que echad vosotros la cuenta). Los datos proceden de un estudio sobre 2.000 encuestas a estudiantes del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes. Los casos de autolesiones y tentativas de quitarse la vida se han disparado. La mitad de las urgencias psiquiátricas en el hospital Cunqueiro la acaparan estos dramas. El consumo de ansiolíticos entre nuestr@s chic@s bate récords. Estas cuatro frases se leen rápido, pero si nos detenemos en ellas, ponen los pelos de punta. Las preguntas son de cajón: ¿por qué?, ¿por qué cunde la desesperación entre un grupo que en su mayoría goza de múltiples comodidades materiales y tiene toda la vida por delante?, ¿es que acaso carece de lo que de verdad necesita?, ¿por qué va a más?

Las autoridades sanitarias y educativas, y la sociedad en su conjunto, pueden seguir con la venda ante un problema de salud mental gravísimo. O pueden encarar este tsunami de patologías mentales. El primer camino solo conducirá a que más jóvenes se acerquen (o salten) al borde del precipicio; el segundo permitiría abordar el problema con rigor, recursos y planificación, siendo conscientes de que alguien siempre se quedará por el camino y que no hay recetas milagrosa.

El descontrol de las redes sociales (los mensajes que promueven, los estereotipos que proyectan, el ruido que fomentan, el daño que causan) ha agravado el problema. Es verdad, pero lo más fácil es echar la culpa a terceros o buscar que otros arreglen lo que nosotros quizá hayamos estropeado. Lo realmente jodido es mirarse a la cara en el espejo y preguntarse: ¿lo estamos haciendo bien?, ¿estamos dispuestos a cambiar?, ¿por dónde empezamos?

Ganadería, monte y metal

Giro de 180 grados. Los cazadores gallegos no se ponen de acuerdo. Unos creen que hay demasiados jabalís y apuestan por intensificar las batidas. Los destrozos en los cultivos y su exótica irrupción en entornos urbanos les darían la razón. Otros, sin embargo, defienden que no son tantos, que depende de la zona y que se ha desatado un alarmismo social en el que los medios somos culpables -as usual, añado yo-. Nosotros os contamos el divorcio del colectivo, dando voz a los dos bandos. Sé que solo soy un urbanita, ignorante de los entresijos del asunto, pero esa disparidad de juicios alimenta mi desconfianza. Y mi perplejidad. A veces, creo que a los humanos nos molesta la naturaleza, salvo si proporciona dinero o está urbanizada. El paisaje de postal. Y, claro, ni los jabalís ni los lobos forman parte de ella. Otras veces, en cambio, creo que la vida del campo, su esclavo día a día (os recomiendo el reportaje sobre el estrago del virus EHE en las vacas que nos regaló Pedro Feijoo), me queda demasiado lejos (distancia mental) pese a tenerla tan cerca (distancia física). Ya veis, ni yo me pongo de acuerdo conmigo mismo.

Y un giro final. En Galicia hacen falta 5.000 trabajadores solo en el sector del metal. Ese agujero le supone una factura de 3.400 millones (no los pierden, sino que los dejan de ingresar). Los empresarios están desesperados y urgen al Gobierno el permiso para contratar a extracomunitarios. Leo y releo lo que acabo de escribir y pienso en la ola antiinmigratoria que vivimos en España, Europa o Estados Unidos. En los llamado países ricos. Pienso en el populismo xenófobo y racista que ha contaminado el discurso público. Pienso en los cientos de miles de gallegos que, como mis padres en su día, salieron a buscarse la vida al extranjero. Pienso en la poca memoria que tenemos. Pienso en cómo la información está perdiendo la batalla frente a las fakes, los bulos y las manipulaciones. Pienso que a esta sociedad ni le importan ni castiga las mentiras. Y también pienso que, por precisamente todo eso, el periodismo de hechos, riguroso y profesional, sin trincheras ni banderas, es hoy más necesario que nunca. Así que gracias por hacerlo posible. Gracias por estar ahí.

Email: director@farodevigo.es

Puedes apuntarte aquí a la newsletter semanal El Boletín del Director y no perderte el análisis de la actualidad de Vigo y Galicia por el director de Faro de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo