A estas alturas, y visto lo visto, es casi imposible que alguien discuta el hecho de que, en términos democráticos, este es un país raro. Y lo es se mire donde se mire, pero de forma muy especial en cuanto atañe al modo en que funciona el sistema democrático aquí. Porque no se puede considerar a estos reinos como cualesquiera otros en los que funciona el marco esencial. Aquí, como en el resto de España, hay muchas menos leyes que decretos-leyes, muchas menos votaciones para decidir asuntos que vienen ya aprobados desde las catacumbas de los extraños pactos que firman fuerzas políticas del todo antagónicas y, en definitiva, un conjunto de costumbres legislativas en el que ni siquiera se puede reclamar la presencia del Gobierno en la Mesa de las Cortes a donde se llevan las solicitudes.

Es más. Aquí votan los mismo –cuando les conviene– grupos políticos del todo distantes en práctica y en teoría; además, los grupos insisten en defender y exigir una serie de decisiones que van contra la propia naturaleza del Estado constitucional. En fin, los hay también que a la vez que respaldan una medida insisten en que no se cumplirá por su parte, pese a quien pese, sin que se le adjunten retoques más bien desconocidos para el público e incluso contradictorios con lo que en teoría queda firmado. Y sí, esto es España, aunque algunos observadores empiecen ya a hablar de federación, confederaciones y otras gaitas por el estilo. Y que, además, no arreglan ningún problema.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Las consecuencias Crónica Política Las mil caras Crónica Política El ministro fantástico

Ahora mismo estos reinos pueden acabar en algo del todo diferente a lo que previó el texto constitucional de 1978. Una organización territorial que parece prepararse para modificar la actual avanza sin que exista mayoría para poder llevarla adelante, aunque esa sea un “detalle” que parece importar poco al llamado Gobierno Frankenstein, porque ni tiene mayoría bastante en contra y probablemente porque aunque la tuviera no funcionaría. Depende de cómo sus señorías sintieran o no complacidas sus pretensiones. Eso aparte, está llegando la hora del gran combate oratorio: Moncloa quiere a toda costa un sistema financiero autonómico que constituye per se un favor material y político para Cataluña, a cambio de que los catalanes abandonen una posición que esta fuera de la Ley constitucional.

Todo ello no importaría gran cosa si, además, no se estuviera produciendo una falsedad histórica. Cierto que todo el mundo tiene derecho a defender sus propias tesis, pero la Historia no es una enciclopedia de deseos o aspiraciones, sino un relatorio de hechos que, a su vez, demuestran otros, y que por más que se pretenda que son también verdades, lastimosamente sólo llegan a opiniones. Naturalmente, como ésta que se expone. El quiz de la cuestión para defender aquello en lo que se cree consiste en que aplicar las propias creencias ni debe ni puede poner en riesgo la realidad. Sobre todo, cuando en términos económicos se hace nacer a la vez figuras territoriales antagónicas.

En ese marco de posible injusticia, Galicia jugaría un papel todavía peor del que otros gobiernos le han dado. La solidaridad, concepto constitucional que aquí se usa para todo pero no sirve para gran cosa, impediría por sí sola una maniobra política que tiene por objetivo más una reconciliación con un pasado polémico que con una esperanza de igualdad, o al menos de cordialidad. Si alguien desde el Gobierno y la oposición no producen cuanto antes una reflexión que alivie tensiones y, sobre todo, que resuelva problemas en vez de crearlos o agravarlos, nadie sabe cómo terminará el llamado intento de mayorías sociales. Que no son mayoría, ni son sociales, ni convencen a casi nadie y, sobre todo, que provocan daños estructurales en filosofía, en historia y no impiden que el dibujo de cualquier ordenación territorial tenga un mínimo sentido para quien haya de gobernar. En cuanto a los opositores, ya se sabe lo que casi siempre está presente aquí: descalificación, jarana, ruido y poco más.