Moitas piñas

É ben curioso o verán. Como a vida semella deterse e andamos máis ociosos, sacamos punta dos máis insignificantes detalles. O ano pasado, por exemplo, canto xogo deron os de Fontecelta. A verdade, merecíamos unha continuación, algo así como a segunda tempada ou –no mínimo– unha precuela revelando os segredos da campaña. Ou da contra de Cabreiroá. Pero non. Sería por pasta? Non creo, porque unha boa idea é cara pero logo facela viral –agora cas redes– é un xogo de nenos. Senón que lle pregunten a Juan Roig e as piñas. Puxo a circular en internet que se cargas cunha piña volta do revés, nun Mercadona a última hora do día, podes acabar con parella. Claro, despois o súper está ás sete da tarde de bote en bote.

Quen entende de mercadotecnia explicará que hai un público propenso ás piñas, pero máis importante que vender uns cantos milleiros de froitas, é que falen dun, que o nome da empresa resoe e que cando penses nun súper rápido che veñan á cabeza as letras verdes esas. Enganchas cunha historia de tinder-froiteiro pero realmente queres que deixen os cartos na tenda. Algo polo estilo aconteceu en Guatemala no 1954. A multinacional estadounidense United Fruit Company (UFCo) investiu nunha campaña para convencer á opinión pública de que o presidente, Jacobo Arbenz, era un comunista ao servizo da URSS. Pouco tardou un golpe de estado, comandado pola CIA, en poñelo fora do país. Na verdade o tal Jacobo (militar, de dereitas e casado coa alta sociedade) pouco tiña diso co que o difamaban pero a United pretendía por tódolos medios evitar que o goberno puxera en práctica a reforma agraria e outras mudanzas. Velaí o interese en desprestixiar ao presidente, a UFCo temía perder os seus monopolios e, máis do que iso, o control do país centroamericano.

Foi así que o goberno guatemalteco, por culpa dunhas piñas, desapareceu. O máis triste que o caso está lonxe de ser unha rareza. Outros países, outras empresas e outra narrativa de difícil dixestión tócanos cada certo tempo. E sempre as voces contrapostas. Perante o discurso imperante en Israel, outro paralelo, o extra-oficial, as verdades que ninguén pronuncia. En serio aniquilan a Hamás?, ou están a facelo con calquera ser vivo da Franxa de Gaza? O non saber. Aquí acontece algo parecido, se as persoas migrantes son un perigo, este setembro a quen lle toca vendimar? Ou uns si e outros non. Para aportar luz hainos que insisten no dereito a saír tranquilamente á rúa, eso mesmo pensaban os tripulantes do Argos Georgia. E máis do que saír, regresar. Ao final a piña nen sempre é doce, igual que a vida.

