¿Y qué tal si alguien hace algo?

Calculo que, en el rato que me lleve escribirte este texto, y viendo los datos oficiales de Comercio, entrará en Galicia cerca de una tonelada de productos pesqueros procedentes de China, Rusia, Vietnam e Indonesia. He seleccionado estos países porque, salvo un par de barcos de pabellón ruso, empresas de capital gallego no tienen peso industrial relevante en ellos. Y porque han sido ampliamente señalados por pesca ilegal o no regulada, eso también. Y porque la importación de proteína marina seguirá creciendo, desde estos y de los demás mercados, porque nos estamos quedando sin capacidad instalada en aguas comunitarias. Te pongo un ejemplo, creo, ilustrativo: en el puerto de Vigo solo quedan una docena de barcos de Gran Sol. Docena porque son doce, no lo estoy estimando a ojo. Doce.

Nos está quedando un muelle estupendo para ir de paseo, porque con las descargas no le auguro los éxitos que debería tener, con una hegemonía continental ganada a pulso. Entre tanto, con el silencio de una industria que no sé si calla por dejadez o irresponsabilidad. O las dos. ¿En serio que están dispuestos a ver desaparecer una actividad tan estratégica como cualquier espectador comiendo palomitas? ¿De verdad que no tienen nada que decir?

Yo reivindico el pataleo y la denuncia, claro que sí –y no solo de bares–, porque de eso se trata: de enfrentarse a legislaciones comunitarias que permiten la entrada indiscriminada de alimentos que ve tú a saber cómo se pescaron y en qué condiciones laborales, mientras aquí le ponemos casi un código QR a las palometas.

¿Cómo no va a existir el euroescepticismo? O, por ejemplo, ¿cómo no va a persistir cierta economía sumergida si hay ciertos empresarios viviendo a costa de sus estafas y tras haber despedido a 300 personas? Recuerdo, hará unos cinco años, que tuve un embargo de nómina por importe de 14 euros –tenía recargo– porque se me había colgado la web de la Agencia Tributaria y di por hecho, erróneamente, que había pagado los creo que nueve euros que me tocaba abonar. Nueve euros; estos, y no me asustan sus comentarios, que ojalá me estuvieran leyendo, lo hacen por millones.

He conocido personalmente a dos personas afectadas por estos dos señores (por no decir una vulgaridad). Les he visto a los mismos ojos que ponen delante de sus facturas impagadas, o de recibos de multas de coches de lujo alquilados ilegalmente a su nombre.

Con sus historias, y las que vengan por delante, seguirá FARO. Que por aquí no somos de quedarnos quietos.

Feliz semana, nos leemos el 12.

