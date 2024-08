Analizadas as publicacións da RAG, que é o mesmo que dicir as publicacións do ILG, sobre onomástica xa sexa no campo da toponimia ou da antroponimia, deseguida nos decatamos da súa tendencia a dar un papel principal á etimoloxía tanto para explicar o significado das palabras como para fixar a súa grafía. Contrasta este “etimoloxismo” no campo da onomástica coa ausencia dun dicionario etimolóxico ou, como paliativo, a inclusión de etimoloxías nos repertorios dos dicionarios ao uso. Eso si, tan pronto como alfabetizan un mangado de palabras deseguida lle colgan o nome de dicionario cando ben podían empregar o de vocabulario, repertorio, catálogo, menos pretenciosos e máis acordes cos traballos presentados.

Desde esta incoherencia é máis fácil comprender a pouca atención prestada a un tema sumamente interesante como é o da “etimoloxía popular” tan presente nos idiomas que acadaron a súa textualización de maneira tardía como é o caso do galego. A etimoloxía popular conéctanos coa natureza das palabras e facilítanos información valiosa sobre as intuicións que temos os falantes a respecto do léxico e o seu desexo da facer transparentes as formas opacas ou pouco expresivas. O descoido do estudo académico da etimoloxía popular transcorre en paralelo co pouco interese co que se ten estudado a denominada literatura popular, recluída nas manifestacións orais de refráns, polafías, adaxios, sentenzas e consellas. Esta recente identificación exclusiva da cultura co pensamento científico supón unha serie de perigos, o máis evidente o elitismo, que despreza o popular. O elitismo é a ideoloxía dunha casta, a do mundo académico, que anda na procura dunha autonomía que reduza a obriga de dar contas á sociedade que o aleita. Nesta filosofía elitista e xerarquizadora está atrapada actualmente a RAG, secuestrada polo espírito regulador dun instituto centrifugador.

Polo demais a etimoloxía, ese desexo de adentrarse no descoñecido, cando non existía este concepto elitista de cultura, estivo ao servizo de todo tipo de ideoloxías e crenzas relixiosas: desde a cultura eclesiástica explicando o antropónimo Andrés desde o grego (aner-andrós) reforzando a masculinidade do santo varón; e desde o mundo monárquico explicando Francia como provida de frangere, romper, porque Luis IX de Francia non apoiaba as pretensións do monarca hispano, de Alfonso X, de optar ao Sacro Imperio Romano Xermánico. O estudo da “etimoloxía popular”, malia ter recibido distintos nomes, é tradución da voz alemá Volksetymologie, acuñada a mediados do século XIX por Ernst Förstemann e foi obxecto de controversia ao longo do último século. A importancia do tema, xa sexa creación consciente ou inconsciente por parte da sociedade, reside na reanálise da palabra que deixa profundas pegadas na fala e na cultura posteriores. Todos temos escoitado referirse ao suisidio por subsidio, á redonda pola rotonda, á curvina pola corvina, á Cudixeira por Codeseira, ao galicismo salmonete, relacionado erroneamente co salmón, traxe de ibuprofeno por neopreno ou listo para sentenza por visto para sentenza etc. Nada ilustra mellor a pegada poderosa da etimoloxía popular na nosa cultura como o ronsel icónico que deixa na heráldica, caso da estrela de Santiago de Compostela ao ser interpretado como Campus Stellae cando a súa orixe está máis acorde con Compositella. Outro caso de etimoloxía popular que pervive na heráldica está nos simbólicos cálices do noso escudo que adoitan relacionarse popularmente co nome Galice. Tamén a etimoloxía popular invade a heráldica municipal, caso de Cordeiro (municipio de Valga) que ostenta un año no seu escudo cando con seguridade o cordeeiro, orixe do nome de lugar, refírese ao oficio de facer cordas.

Cómpre que a etimoloxía popular reciba o tratamento dun procedemento lingüístico máis que aspire a explicar e integrar unha palabra impresisa ou dudosa nun conxunto que sexa da nosa competencia.

Suscríbete para seguir leyendo