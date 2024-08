Carencias turísticas

Desde aquel ya lejano eslogan de “Marín, Villa de turismo y veraneo” o el más cercano de “Marín ventana al mar”, pasando por los de: “Non che hay terra coma ela”, y “Xa fun a Marín xa mirei o mar” del siglo pasado, y no esos insulsos que inventan ahora, han pasado muchos años, quizás demasiados, sin haber apostado decididamente por el turismo, siendo, como somos, un municipio abierto al mar y con maravillosas playas y parajes de gran belleza. Aquellos fueron tiempos de turistas o veraneantes que elegían nuestra villa para pasar sus vacaciones veraniegas, mayormente de pueblos del interior y sobre todo de Orense, que formaron colonia, por ello le dedicamos un día que comenzó en 1935, y que ahora se perdió. ¿Que hicimos mal para perder a aquellos incondicionales de nuestra villa? Sencillamente que no supimos ponernos a la altura de las circunstancias y la demanda de los veraneantes, no nos esforzamos en mejorar nuestros servicios para poder ofrecerles todo aquello que iban necesitando o demandando. Y así fuimos perdiendo capacidad de convocatoria y se fueron marchando a otras localidades donde disponían de los servicios que demandaban.

Pasó casi un siglo, ¡casi nada! y hemos quedado estancados con los mismos servicios que ofrecer a los potenciales visitantes, pues si en los últimos años se han hecho algunas cosas, sin duda arrastrados por los demás y a rebufo de los tiempos, Marín se quedó dormido como casi siempre. De tener una de las mejores playas de Galicia, de ser una villa tranquila y apacible, de ofrecer tascas y restaurantes al gusto de los veraneantes, hemos quedado en el estado actual de conformismo, que desde luego no nos va a sacar de esta crisis que padecemos.

Parece que por parte del corporación han comprendido, que uno de los pilares de nuestra villa, para nuestro progreso, es el turismo, pero entendemos que no se resuelve gastando el dinero en propaganda, pues si el turista no dispone de los servicios que demanda, la propaganda puede ser negativa, porque ahora mismo, carecemos de unas vías de comunicación con nuestros espléndidos arenales, cómodas y directas; carecemos de aparcamientos suficientes para hacer cómoda la estancia de bañistas; carecemos de un camping suficiente para albergar las caravanas, y poder ofrecer un lugar adecuado para pasar unos días al aire libre y bañarse en nuestras playas; carecemos de unos servicios de hospedaje, hostelería y diversión para hacer más completa y confortable su estancia; carecemos de actuaciones puntuales con gran capacidad de convocatoria; carecemos de una línea de servicio marítimo que enlace nuestro puerto con las playas, con las islas y con otros puertos de la ría; carecemos de actividades para que se sientan agasajados por su estancia entre nosotros y se sientan protagonistas; carecemos de un puerto deportivo que pueda atender a todos aquellos que quieran disfrutar de los deportes náuticos y de atraques para los que quieran venir por mar; carecemos en fin de una serie de servicios, actividades e infraestructuras que hoy demandan y valoran a la hora de decidirse por un lugar de veraneo. Este es nuestro reto y en nosotros y en los responsables políticos recae la obligación de solucionar todas estas carencias, si realmente queremos sentar las bases de nuestro progreso y desarrollo. Por lo tanto, menos gasto en propaganda, y más actuaciones prácticas y efectivas, que son las que demanda el turismo, y las que nos colocaran en el camino del progreso.

