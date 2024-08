Bágoas nas vodas de prata da Malla

Quen o diría: case sen decatarnos, xa pasaron 25 anos dende aquel lonxano día no que 4 humildes soñadores da aldea de Codeseda acendemos este vello, pero gran motor co que mallamos o pasado día 24 de agosto en Doade, facéndoo revivir cando xa levaba máis de 30 anos caladiño, durmido na noite dos tempos. Nin no mellor dos nosos soños, podíamos imaxinar que estabamos dando o primeiro paso do longo camiño que ata aquí nos trouxo, convertendo a Malla Tradicional de Lalín na gran malla da Galicia interior, agora catalogada como Festa de Interese Turístico de Galicia, pasando a formar parte do patrimonio inmaterial de todos os galegos.

Como ben sabedes, as diversas modalidades da Malla que levamos recreando nos últimos 25 anos representaron durante séculos o traballo comunitario máis importante da Galicia interior, cuxo valor histórico e social temos a responsabilidade e a obriga de transmitir ás vindeiras xeracións, cousa que estamos a conseguir coa participación de moita xente nova na execución das labores da malla e tamén coa asistencia dun gran número de rapaces. Eles son a mellor garantía da continuidade e permanencia futura deste tipo de eventos culturais e tamén festivos, que supoñen un auténtico canto silencioso aos nosos devanceiros. Ata o o propio ceo quixo compartir, deixando caer unha suave choiva, as bágoas de emoción e alegría de moitos dos participantes nesta gran xornada etnográfica, cultural, gastronómica, musical e festiva celebrada nunha singular e fantástica paraxe natural da Galicia profunda, na que todos xuntos brindamos unha vez máis polos que non puideron acompañarnos fisicamente, pero seguen e continuarán sempre presentes no máis profundo do noso corazón, por cantos estivemos presentes na malla de Doade e tamén todos aqueles que aínda estar por chegar.

Dende Museo Casa do Patrón queremos deixar cumprida constancia da maior das gratitudes polo inmenso apoio recibido coa presenza de tanta xente, que nos arroupou nas vodas de prata da Malla Tradicional de Lalín: aos participantes, co Alcalde e varios concelleiros de Lalín e o Presidente da Deputación á cabeza, traballando a reo baixo a choiva, aos colaboradores nas exposicións artesanais e de máquinas e motores antigos, os compoñentes das 9 agrupacións musicais que amenizaron o evento, o polbeiro que nos agasallou cun excelente xantar, veciños de Doade, amigos e colaboradores habituais do Museo e amantes da cultura galega en xeral, así como varios milleiros de persoas procedentes de todos os recunchos de Galicia, medios de comunicación e Protección Civil de Lalín, polo seu apoio incondicional. Entre todos fomos capaces de acadar un éxito aínda maior ca nas anteriores edicións.

Tamén á Xunta de Galicia de Galicia, á Deputación de Pontevedra e ao Concello de Lalín, xa que sen a súa colaboración resultaría imposible a realización dun evento de tal magnitude e complexidade. É a miña obriga sentirme ben orgulloso do fantástico traballo desenvolvido no evento polos veciños de Doade e o persoal do Museo, coa súa habitual dedicación e profesionalidade.

Quero facer pública a indescritible felicidade que me embargou neste gran día, sentindo o agarimo de toda esta xente da Galicia real, é dicir, a que e verdade representa ás persoas que construímos o noso país acotío con feitos e traballo, e non con palabras baleiras; chámense mariñeiros, agricultores, gandeiros, canteiros, carpinteiros, ferreiros, tecedeiras, muiñeiros …) e tantos outros oficios e traballos tradicionais da terra galega, que co seu inmenso sacrifico xa se gañaron a inmortalidade, ocupando de xeito ben merecido un lugar destacado nas exposicións permanentes do Museo Casa do Patrón ou de calquera Entidade que se prece, dedicada á recuperación, conservación e divulgación o noso o formidable acervo cultural.

Reiteramos o noso máis profundo agradecemento a Institucións públicas e privadas, así como a tantos milleiros de persoas humildes que fostes, sodes e continuaredes sendo os nosos leais compañeiros de viaxe, estando sen desmaio ao noso carón, mesmo nas circunstancias máis adversas, durante este xa longo periplo.

*Presidente do Museo Etnográfico Casa do Patrón