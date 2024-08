Viajeros de gen: Lorena, 53; Piñero, 60; Manuel Fernández,112 países visitados

Y Lisardo cumplió los 80. A Lisardo Villanueva (2º izda.), al que muchos conocisteis toda su vida laboral como empleado primero y propietario después en la droguería Progreso, le llegó primero la prejubilación y se dedicó a leer, a sus nietos, a jugar al fútbol veterano, a arbitrar partidos de fútbol de playas... Pero le llegaron los 80 años, se le ocurrió invitar a su familia a Lanzarote... y ahí está con hijo/as, nieto/as, yerno, nuera y, por supuesto, su compañera de vida, Lourdes. Unos días inolvidables.

Cierto que ya no se viaja como en la Edad Media, en que el viajero debía iniciar su andadura ciego, sin imágenes prefiguradas, pero aún hoy en que todo se conoce previamente y ya no dependemos de los pies o los caballos, hay espacio para admirar a quienes viajan mucho, como la admirable viguesa Lorena Martínez, que ya ha visitado 53 países y no como turista, y prepara otros en el Ártico y la Antártida. Yo, desde luego, no tengo su gen viajero pero conozco algún vigués que multiplica por dos los viajes de Lorena, si bien es verdad que tienen muchos más años que ella. Manuel Fernández Díaz “Wuli” estuvo en 112, algunos repetidos. Tiene 74 tacos y en 1973 comenzó a viajar; en 1979 creó el Club de Viajeros Solitarios y en 2020 Viajeros del Mundo. En pocos días sale para Colombia y prepara a la Patagonia y a la India, aunque ya haya estado allí. Pero es que Luis Piñero Álvarez (en Instagram on.ectasy) que solo tiene 29 y hoy está en el festival Burning Man en el desierto de Nevada, ha recorrido con su cámara más de 60 y muy conflictivos, y anda volcado ahora en el proyecto Tierra Ignota. Otro vigués viajero es Íñigo Echenique, que fue su compañero y podríamos citar al aventurero Manu López, que ha recorrido más de 70 pero con permanencia y aventuras en algunos de ellos. Genes viajeros.

Memorias playeras: playa América, entre Noche de Bodas y Nidito de Amor

Hablamos de la memoria sentimental de las playas de Teis, Samil, Canido, Fuchiños... ¿Y playa América? Reviso mis datos de hace muchos años. Hace ahora 94 años, en 1930, la playa de Lourido era aún un desierto arenal pero, desde Argentina, un rico emigrante valmiñorano había encargado ya un ambicioso plan para urbanizar el lugar. Era Manuel L. Lemos, que en 1929 tenía ya los “Planos de Urbanización” de la zona destinada a la gran playa y ciudad de verano “América Latina”, como rezan las leyendas de las numerosas carpetas que guardan planos, perspectivas, red de alcantarillado, traída de aguas, electrificación… hasta capilla. Un ambicioso proyecto muy adelantado a la España de ese tiempo. En los años 30, Manuel L. Lemos construyó una serie de chalés en la línea de playa que al principio se alquilaron y al final de esa década y en los 40 se compraron, además de construirse otros particulares. Llevaban nombres como Villa Rita, Villa Pura, Villa Pía, Villa Mendoza, La Chocita, Pabellón Bleu (un hotel), Nidito de Amor, Noche de Bodas, La Superiora, la Casa Blanca… Si en los 30 hubo una primera eclosión, el asentamiento de veraneantes comenzó en los 40, en que se instalaron allí para las vacaciones los Amado de Lema, Leandro Fernández, Asenjo, Álvaro Elices, Tomé, Durán, Portanet, Álvarez, Romero, Salgado, Jesús García, Cáceres, Villanueva, Rosés, Alonso, González Sierra, Ruiz, Kruckenberg, Conde, Roura, Barreras… Toda una burguesía urbana fundamentalmente viguesa que constituyó un enclave de privilegio.