Cuatro Cosas

Os habréis dado cuenta, fratres, del cambio que ya se ha producido en el seno de la orden alfonsina. Antes, como quien dice, imperaba en ella el llamado culto de la tría, es decir que cuanto salía de la boca del Superior era aceptado, sin más, por las bases cautelosas de la mesnada. Sin embargo ahora y por lo que le cuentan a avecilla los consellos vienen a ser algo así como un concierto de los cantores de Viena. O sea, que todos respetan y obedecen al director. Y si no, caña. Y todos lo tienen muy claro. Ojo...

Los más veteranos de la Orden hacen bueno lo que allá por febrero os contó el pajarillo y no solo obedecen con gran disposición, sino que además entre ellos se guardan afectos de primer orden. Nadie discute, y como mucho se objeta, pero las miradas audaces han desaparecido de la tabla del consello. O sea, que la paz política reina por ahora entre los gobernantes del país. Alguna cosilla levanta ampollas, pero por ahora no hay lumbre. Justo lo que os narró el agente secreto acerca de que después de la disciplina feijooísta llegaría la pax alfonsina. En resumen buena relación y por ahora menos de filtraciones. ¿Eh...?

En cualquier caso, esa pax no llegará, al menos de momento. A pesar de que un número creciente de militantes en el PSOE de aquí desearía un alejamiento, al menos temporal pero notable, para que el público entendiera de una vez que aquí los desacuerdos no llevan la sangre al río. Por lo menos, de momento. Aunque los históricos psoeciatas están más cómodos ahora que antes. A pesar de que no deberían olvidar que en otros tiempos estuvieron más vigilados y respondones.

Cuanto se dice, que rubrica el agente secreto, no implica ni mucho menos que vaya a surgir un motín de aquellos que dirigía don Xosé Cuíña auxiliado –o no– por sus tropas de refuerzo ubicadas en la provincia de Ourense. Ahora, el entonces llamado sindicato de la boina tiene menos fuerza y menor representación, pero sigue influyendo, y mucho, a la hora de tomar decisiones en el Partido. Así que mucho ojo y a espabilar, que no sería la primera vez que un motín ponga todo el tenderete patas arriba. Ahora no sería buen momento, pero todo llegará. ¿Capisci...?