Las consecuencias

A primera vista, y dado lo tormentoso del panorama –Israel parece decidido a la liquidación de Hizbulá, después de la de Hamás–, la gente más prudente debiera haber comenzado a estas alturas un plan de prevención por si los conflictos se extienden y ocupan de una manera o de otra ambos extremos del Mediterráneo. Puede que ya lo hayan hecho, pero por el momento la población civil no tiene noticia de semejante acontecimiento. Y se habla de un proyecto de defensa en el que debieran integrarse tanto Galicia, en el marco de la defensa de la UE como en el más reducido de posibles ataques islamistas contra la Península Ibérica.

Procede recordar, y no con demasiada tranquilidad, que los últimos movimientos de la Unión han sido de respaldo al estado de Israel a costa de un a matanza en Palestina y de la terrible situación en la que el conflicto deja a varios millones de personas abandonadas por el momento a su suerte. Y no vale del todo justificar una agresión inicial palestina con la respuesta armada de un estado democrático. No, a menos que se pretenda igualar las culpas y las responsabilidades. Israel fue objeto de un ataque inicial respondido con brutalidad por orden del gobierno de Jerusalén. Lejos de la prudencia, Netanyahu ordenó fuego a discreción y eso ha valido miles de muertos inocentes.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política Las mil caras Crónica Política El ministro fantástico Crónica Política La violencia

Se ha dicho y escrito, que la guerra tiene reglas morales, a pesar de que demasiadas veces eso se ha quedado en aguas de borrajas. Esta vez, no, esta vez el conflicto que, en principio poco tiene de semejante ha llegado a prender después de haberlo hecho entre Rusia y Ucrania y amenaza con llegar aún no se sabe a donde. Lo único claro es que a día de hoy ambas guerras están destruyendo no solo a los combatientes, sino también poniendo en jaque a las economías de los que intervienen en ellas directa o indirectamente. Y amenaza cada vez más con provocar un desequilibrio económico, industrial e incluso social que se lleve por delante los propósitos de paz y de unidad en los que se forjó la Europa actual.

Todo ello, que ya da señales de alarma en abundancia, puede convertir la idea del Tratado de Roma en un proyecto fugaz. Desde luego, el objetivo principal –evitar las guerras en el continente– no parece haber sido alcanzado. Los conflictos de los Balcanes, y después los surgidos en Kosovo, Albania, Siria, Irak o Arabia Saudí son muestras reducidas de que la paz mundial se escribe con palabras mayores y, por tanto, enormemente difíciles de escribir. Por una razones o por otras, nunca llegan a ser oficiales, como da testimonio directo la Historia de la Humanidad. Una historia que se repite cíclicamente.

En este punto tienen especial relevancia las consecuencias de todo ello. La población europea, y ya no se diga la norteamericana si gana Trump, empieza a dar signos de cansancio financiero y de firmeza a la hora de resistir las agresiones. Eso significa que a medida que pasa el tiempo se recuerdan las desdichas, pero no sus orígenes, y quien lo dude que recuerde al Munich alemán en 1938 y todo lo que ocurrió después: mortalidad, violencia, miseria y finalmente genocidio. Para eso no se creó la Unión Europea.