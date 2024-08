Los del 63

Memorias playeras: hoy, Fuchiños

Ahí les veis en su comida anual, los chicos de la promoción Maristas 63, o sea aquellos que terminaron en el colegio hace 59 años nada más. Todos setentañeros avanzados, nos atrevemos a recitar sus nombres. Arriba y de izda. a dcha., Emilio Baños, Manolo Rodríguez, José Manuel Graña, Odilo Bangueses, Pepe Garrido, Fernando López Paz y Víctor Montenegro. Sentados, José Ángel Montenegro, Chicho Freijeiro, Enrique Acuña y Joaquín Rolland. ¿Imagináis cuántas historias reúnen entre todos dignas de ser contadas? ¿Y qué novela coral podría escribirse entretejiéndolas todas con la sabiduría literaria oportuna?

Echa una ojeada y pásmate por cómo Vigo arde en festivales y conciertos

Fiestas populares, gastronómicas, religiosas, conciertos, festivales... Galicia es una explosión de miles de fiestas en verano, y Vigo no lo es menos. ¿Lo dudas? Si echamos una ojeada solo sobre los de música te vas a sorprender. ¿Cómo no? Si pones sobre un mapa con Vigo como eje una chincheta para señalar los lugares en que se celebra una actuación musical entre julio y septiembre tendrás que usar nanochinchetaspara que quepan. Así, a botepronto, solo en Vigo sonaron festivales como Castrelos, TerraCeo, el SinSal, Sons na Beira,_O Marisquiño, el Imaxina Sons de jazz y van a sonar The Wild Fest (30 agosto, S. Miguel de Oia), el_Meu Fest Vintage (30 agosto, Bouzas), el Revoltallo_(15 sepbre.), el Freixo Rock (22 sepbre.), el UnderCabral (18 sepbre.) y hasta un Guateque en Bouzas el 9 de septiembre, cada uno con sus grupos. Pero es que a un tiro de piedra de Vigo han sonado ya el Costa Feira en Sanxenxo, el Canjazz en Cangas, el SonRíasBaixas en_Bueu, el Rock in Río_Tea en Ponteareas, el Son do Mar en O Grove, el Season Fest en Gondomar, el Atlantic Fest en Vilagarcía, el Reggaeton Fest y el Festival de Blues en Nigrán, el PortAmérica en Portas... y van a sonar el Apertuke de percusión en Panxón (31 agosto), el Revenidas en Vilagarcía (12 sepbre.), el Negrita Music en Porriño (13 sepbre.). ¿Es posible aún más?

Hablamos ayer de la memoria sentimental de la playa de Canido. ¿Y por qué no hablar de la siguiente, la de Fuchiños, que solían preferir los nativos o habitantes de Canido, como el pintor Secundino Diz, que tuvo de niño panadería familiar en la zona, frente a la casa de Luis Sangiao, donde se montó el Linterna Roja y hoy está La Casa de la Abuela? Ahí, en esa línea recta que viene tras pasar la playa de Canido, aparece una zona formada por residencias unifamiliares de lujo sobre un gran arenal, que recibe diferentes nombres según sus tramos, como Fuchiños, Areal do Xunqueiro, O’Caranguexo, Barxa de Oia, Tendales… Podríamos decir que, primero, el arquitecto Gómez Román construyó su chalé, La Xeitosa, y luego vino todo lo demás. Eso fue en 1926, pero a partir de ese año esa franja marítima que los vigueses llamamos de la “carretera cortada” empezó a poblarse de casas de veraneantes y luego residentes que dieron un tono apellidócrata a esa hermosa zona salvaje al borde de la playa de Fuchiños. El caso es que, tras el chalé La Xeitosa, vino el de Álvarez Nóvoa y, a partir de los 30 y los 40 del pasado siglo a ese núcleo en torno a la playa de Fuchiños que Genaro Borrás llamaba “Manhattan” se fueron estableciendo sagas familiares como la de los Cerqueira, Eraso, López Valcárcel, Molins, Cominges, Núñez, Echenique y Vázquez de Parga (descendientes de Gómez Román), Beamonte, Borrás, Fadrique, Rey...