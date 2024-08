Las mil caras

Una de las características que más destacan en la gestión del Ministerio de Transportes es la de la enorme dificultad que existe para decir la verdad en ese departamento. Ayer mismo, en FARO DE VIGO, se demostraba el por ahora último ejemplo de ese sistema: don Alfonso Guerra, que en tiempos identificó como “tahúr del Missisipi” nada menos que al por entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, aludiendo a lo que el inquilino de Moncloa tenía por costumbre, que según él era abundancia de falsedades. La frase hizo historia, aunque ahora seguramente se entiende mejor de lo que en aquellos tiempos se entendió.

Lo más grave de las escaladas cuando se falta a la verdad es que se elimina la confianza entre gobernantes y gobernados. Una confianza que la reiteración convierte en nada: el caso del AVE Madrid-Galicia, para conectar con Oporto, es otro ejemplo que apuntala la tesis que sostiene quien escribe. Y lo hace porque –resumiendo– convierte todo el asunto en un escaparate de incongruencias, cuando no engaños. Conviene recordar que las versiones acerca del cómo, cuándo, y de qué manera va a finalizar un proyecto que ni siquiera está decidido en buena parte de su trayectoria.

En este punto hay que elevar el tono y hablar de engaño por parte de quién no debería ni siquiera imaginar tal cosa, que es el Gobierno español. Desde un punto de vista personal, es evidente que, hasta ahora, siempre que se habló del trayecto Ferrol-A Coruña-Santiago-Vilagarcía- Pontevedra y Vigo, la obra remataba en Oporto para desde allí “enganchar” con Madrid. Ahora, este Reino descubre por boca del señor Puente, que es el de Lisboa el que prefiere la vía gallega. Y que gracias a él parece que la idea, también apoyada por la Xunta, acabará imponiéndose a cualquier otra

Lo único cierto, al menos hasta ahora, en todo esto, es que a día de hoy nadie podría afirmar con rotundidad cuáles son los objetivos finales de un proyecto clave para la llamada Eurorregión. Desde luego es previsible que sea cual sea la decisión final, ésta llegue tarde, mal y a rastro. Y peor aún: podría ocurrir que el otro proyecto ferroviario de importancia trascendental para Galicia –el Corredor Atlántico de Mercancías– siga aplazando su remate hasta que se convoque el juicio final. En términos bíblicos, por descontado.

En resumidas cuentas, este lamentable episodio no hace sino confirmar el puesto secundario que ocupan los intereses gallegos en el marco general de una política, la de infraestructuras, que en este lado del Macizo Galaico parece tener importancia secundaria. Es triste, y justifica las quejas, tan necesarias como oportunas, que el Gobierno autonómico dedica cada vez que habla la parte contraria. Lo que demostraría, con pocas dudas, que eso de las mil caras por parte del indescriptible ministro es no solo una opinión si no un hecho objetivo.