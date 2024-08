¡Fodechinchos no! ¡Madrileños bienvenidos!

A través de los medios de comunicación ha trascendido la desdichada ocurrencia de un hostelero del norte de Galicia que decidió cerrar su bar porque estaba harto de los fodechinchos madrileños. Para vergüenza nuestra, esta estúpida ocurrencia ha circulado por los medios de comunicación en toda España. No critico la decisión de cerrar el bar si las circunstancias hacen que ese negocio en ese momento no sea rentable. Lo que es lamentable es arremeter contra los “madrileños” denominándolo como fodechinchos y afirmando que son unos prepotentes. Los gallegos deberíamos de sentirnos avergonzados por esta imagen que damos hacia el exterior en un ejemplo claro de xenofobia injustificada. Como miembro de una familia internacional detesto de manera especial este tipo de generalizaciones que atribuyen virtudes generales o defectos por ejemplo a franceses, holandeses, etc.

"Piensen lo que nos parecería si fuéramos de vacaciones al Puerto de Santa María y nos cerraran un bar diciendo que estaban hartos de fodegambas gallegos"

Piensen los gallegos lo que nos parecería si fuéramos de vacaciones al Puerto de Santa María y nos cerraran un bar diciendo que estaban hartos de fodegambas gallegos. Yo no dudaría en tratar de romper un letrero de esas características y muy probablemente la nariz del que se atreviera a decirme eso a la cara. El turismo está aquí para quedarse y es además una fuente de riqueza para las localidades turísticas. Es evidente que los principales beneficiarios son los del sector de la hostelería, pero ese dinero extra que entra en estas localidades se queda aquí y circula en la economía local generando riqueza. Esto es de primer curso de economía. Naturalmente que esta actividad genera algunas incomodidades a los residentes habituales y esto habrá de solucionarse que tampoco es tan difícil, pero arremeter contra los “guiris” es de una estulticia supina.

Pero es que además los que hemos vivido en Madrid sabemos que es ésta una ciudad abierta y hospitalaria donde todo el mundo es bien recibido y en la que todos sus habitantes descienden de padres y madres venidos de toda España. Además, la Comunidad Autónoma de Madrid así como su capital son las que generan más recursos económicos y las que más solidarias son con el resto de las regiones españolas, a diferencia de otras que solo piensan que España les roba. Madrid asume esto con decisión y está de acuerdo en esta contribución, y además los madrileños son buena gente.

Basta pues ya de tanta mamarrachada y no solo hay que desterrar este insulto de fodechinchos sino que hay que decirle a los madrileños que son muy bien venidos en esta tierra que siempre fue acogedora y donde todo el mundo es bienvenido.

