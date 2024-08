Cuatro Cosas

Según avecilla, es raro que no hayan aparecido todavía síntomas de despiste entre los especialistas en eso del desempleo. Se refiere, el pajarillo, a las cifras oficiales del paro, a las de las perspectivas de empleo ytalytal, y a la estadística del trabajo juvenil. Y es que no dan una, y según se mire, la cuestión puede ir como dice el Gobierno o como dicta la realidad. Aparte de eso, están los soñadores: hay quien firma que los puestos de trabajo para los jóvenes escasean, lo cual es cierto, pero lo que sorprende es que eso lo dicen quienes deberían aportar más para resolver al menos una parte del problema. O sea, los gubernamentales. Ojo...

Son los del PSOE, claro. O los del PSdG, que parecen lo mismo, pero no lo son: depende de lo que defiendan. Los de aquí, por ejemplo, prestan más atención a defender la sucursal socialista en Galicia, que en ocuparse de los problemas que tiene el país. Y eso se paga, a pesar de que, cuenta el pájaro, las últimas encuestas oficiosas, de seguimiento, siguen marcando el rojo. Es decir, que por mucho carbón que le echen a la caldera, el fuego sigue siendo el mismo. Si ahora fueran las elecciones autonómicas, las pasarían canutas para obtener el mismo –o peor– resultado. O sea, que a ver...

Los que no ven la hora de que se acabe el verano son las mesnadas nacionatas gallegas. El agente secreto, que aún no pilló vacaciones, subraya que el último sondeo oficioso indica que no hay demasiado desgaste para las gentes de Lady Ana. Sobre todo en las preguntas referidas a la intención de voto con respecto a febrero de este mismo año. O sea, que los coroneles van a tener que situar sus banderas a media asta. Porque ya se sabe el “cariño” que le tienen a la Portavoz Nacional, ¿no...?

Hablando de “coroneles”, Anacleto insiste en que no hay demasiado “feeling” entre unos y otros. Son listos, eso sí, y –a diferencia de otros– disimulan muy bien cuando surgen desacuerdos. Aunque a la parte más radical de vez en cuando se le ve mirando de reojo, porque eso de que el galleguismo debe ser la doctrina general e indiscutible, por encima del nacionalismo, no les mola nada. Es una tesis del profesor Beiras y por lo tanto, ya ha sido incluida entre los libros prohibidos por la correspondiente autoridad. Así que ya están avisados los más modernos líderes y lideresas de la organización. ¿Capisci...?.