No era necesario

En la crónica de la victoria contra el Valencia, con el cuerpo tratando de asimilar esa inyección de alegría, les decía que “el celtismo vivía el día con esa mezcla de excitación por lo que puede venir y el placer que supone quedarse un tiempo a vivir en un día tan hermoso”. Les confieso que soy del segundo grupo. A mí el partido contra el Villarreal de esta noche me llega demasiado pronto. Vivir unos días en la resaca de la victoria ante el Valencia me parecía un plan perfecto para la última semana de agosto. Aún quedan muchos mensajes que mandar al móvil de los colegas, conversaciones pendientes con la familia, análisis que realizar en el periódico sobre lo visto en Balaídos y vistazos a la clasificación para comprobar que aquello existió realmente. Es innecesario, casi de mal gusto, tener que salir esta noche a pegarse con el pelma de Marcelino y que caduquen tan pronto las sensaciones del pasado viernes. Porque hoy a las once y media de la noche vayan ustedes a saber qué estará pasando por nuestras cabezas. Y yo puesto a elegir, prefería seguir viendo el resumen de todo lo que el Celta hizo bien ante el Valencia.

Desde mi punto de vista, más allá de la debilidad evidente del equipo de Baraja, ha sido el partido más completo y redondo desde que Claudio (gracias eternas a Rafa Benítez por mostrarle el camino) se hizo con el banquillo de Balaídos. Por momentos fue como ver jugar al Celta Fortuna de las últimas dos temporadas y esa es de las mejores cosas que se pueden decir de un equipo de fútbol actualmente. Han sido unos añitos de penurias y agonías; la gente se merecía disfrutar de este momento que ojalá dure, que no sea como los noviazgos de verano que se mueren cuando llega septiembre.

El sello inconfundible de Claudio

Es complicado encontrar en el fútbol un entrenador que sea tan distinto a su predecesor. Todo lo apuntado en el tramo final de la temporada anterior por Claudio se ha confirmado en el arranque de la actual. El Celta ya es un equipo de autor, con un sello inconfundible, reconocible que casa con todo lo que le pide al fútbol un aficionado. El técnico ha transformado casi todo con absoluta normalidad, ha llenado el equipo de chavales de casa (hasta nueve canteranos se alinearon el viernes en algún momento del partido), rechaza cualquier clase de jerarquía, es valiente en la toma de decisiones y en la forma de planificar los partidos. Más allá del resultado que sea capaz de conseguir esta noche estoy convencido de que la gente se sentará a ver el partido con la esperanza de ver en El Madrigal el mismo descaro que el viernes en casa, arropados por los más de 23.000 espectadores que acudieron una tarde de agosto a ver al equipo (impresionante una vez más la grada de Balaídos). Ese sería su principal triunfo.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Tasos Douvikas: “Estoy listo para ser un jugador importante para el Celta”

Les dejo por aquí la entrevista que esta semana publicamos con Douvikas, el delantero griego que esta temporada cargará con buena parte de la responsabilidad goleadora del equipo, aunque curiosamente no han hecho falta sus goles en este arranque para sumar los seis puntos que brillan allí en lo alto de la clasificación, ha asumido su responsabilidad con decisión. Acostumbrados a verle brillar con espacios, en estos partidos se ha adaptado bien al papel de guerrear con los centrales para que sean otros los que recojan el fruto del árbol que él se ha preocupado por zarandear. Habrá que ver su evolución a lo largo de la temporada, pero se le ve cómodo. Ponerle delante del portero es una de las (pocas) tareas que el Celta tiene pendientes por ahora.

Martín de la Puente: “La mejor victoria es la que está por venir”

Y esta semana es imposible no referirse al comienzo de los Juegos Paralímpicos de París en los que conoceremos (o actualizaremos en el caso de los gallegos) las enormes historias que encierran estos deportistas, ejemplos de tantas cosas. Hoy les dejamos como muestra esta entrevista a Martín de la Puente, el tenista vigués que tratará de ser el primer español en subirse al podio paralímpico en esta modalidad.

Me despido de ustedes no hasta el lunes. Lo que queda de este ciudadano, después de un verano criminal, se va unas semanas a talleres en busca de una puesta a punto. Esta newsletter les deja líderes. No me lo estropeen.

Sigue toda la información deportiva con especial atención al Celta en el Facebook X de Oliveira Celeste, o puedes apuntarte a la newsletter semanal de Deportes

Suscríbete para seguir leyendo