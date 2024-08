Dejad que Trump sea Trump

A Trump le han aconsejado últimamente que se ciña a la crítica política, que no se obceque con los ataques personales. Él, sin embargo, no lo puede evitar; forma parte de su identidad, disfruta con esas bufonadas. Para ser justos, con este estilo ha logrado convertirse en el dueño y señor del Partido Republicano (lo cual dice menos de él que de los republicanos). Presentarse ahora como un hombre de ideas tampoco parece que resulte muy creíble. Pero sus asesores de campaña, al parecer, andan preocupados. El comentarista conservador Bill O’ Reilly nos lo aclara: “Trump es una persona muy emocional”. Vaya si lo es, pero como lo es un niño de cinco años cuando le impiden comerse otro helado. Aunque le aconsejan que no lo haga (especialmente si le aconsejan que no lo haga), él insiste en seguir dando la matraca hasta que no quede ni un enemigo sin ser difamado. Dicen que ahora este comportamiento infantil le puede perjudicar, sobre todo después del despegue de Kamala Harris, y le intentan convencer para que se contenga recordándole el viejo lema de “es la economía, estúpido”.

Sus adversarios han tomado nota. En la Convención Nacional Demócrata de Chicago hubo dos tipos de discursos. Los discursos de la nueva generación y los discursos de los demócratas más veteranos. Los más veteranos (los Obama, los Clinton, Elizabeth Warren) realizaron algunas insinuaciones sobre Trump; los más jóvenes se enfocaron en la política. Es decir, los que ya no tienen nada que perder hicieron el trabajo sucio, mientras que los que se lo van a jugar todo durante los próximos dos meses aparecieron como gente educada, responsable y conciliadora. Barack Obama, por ejemplo, habló sobre esa “extraña obsesión de Trump por el tamaño de las multitudes” (su gesto con las manos le confería otra interpretación a esa obsesión por el tamaño) y Bill Clinton presumió de ser más joven que el otro expresidente.

Kamala Harris y su esposo Douglas Emhoff prefirieron no recurrir a ese tipo de alusiones. Especialmente subrayable fue la intervención de Emhoff, estrictamente ajustada a su papel como primer caballero. Fue un discurso cargado de naturalidad; no había nada en él que resultara impostado. Los demócratas aprovecharon la ocasión para mostrar un lado personal de Harris hasta ahora desconocido, mezclando con astucia su trayectoria profesional como fiscal con anécdotas emotivas que ilustran su carácter. El aborto fue el gran tema. Se sabe que con este asunto también se puede dañar a los republicanos en lugares insospechados. Hablaron algunas víctimas de las nuevas leyes estatales aprobadas tras la derogación de Rose contra Wade, así como lo hicieron algunos republicanos arrepentidos de haber sido seguidores de Trump, quienes se explicaron de una forma similar a los que huyen de una secta.

Alexandria Ocasio-Cortez, quizás la representante más influyente del ala izquierda del partido, dijo que haría todo lo posible para ayudar a Harris a hacerse con la presidencia, argumentando que esto es lo mejor que le puede pasar ahora mismo al movimiento progresista. Tuvieron un protagonismo destacado los demócratas del sur, como el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el senador de Georgia Raphael Warnock y la congresista de Texas Jasmine Crockett. La estrategia sureña consiste en priorizar los valores morales, recordándoles a quienes quieren escucharlos que el candidato que vende Biblias todavía no se ha leído una. No pudo faltar un homenaje a Joe Biden y a su mujer Jill. El presidente, resistiendo el cansancio que impera durante esas horas intempestivas (su alocución empezó más tarde de lo planeado), pronunció unas palabras defendiendo su legado y alabando las cualidades de su vicepresidenta. Cuando Joe terminó, muchos, incluido él, se sentirían aliviados.

La convención no solo fue un gran espectáculo, sino que volvió a recuperar su relevancia histórica. Los papeles se distribuyeron bien, manteniéndose un buen equilibrio entre el humor y la solemnidad. Y, finalmente, se envió un mensaje de unidad, estimulando la confianza y la ilusión de la gente, pero sin dejar de recordar a todos los espectadores que van a ser unas elecciones muy reñidas (“no lo abucheéis, id a votar”, dijo Obama). Trump, tras escucharlos, se quejó. “Tengo que entrar en lo personal. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y yo no?”, se preguntó. Misión cumplida. Los demócratas parecen haber asumido aquella frase lapidaria con la que, en El ala oeste de la Casa Blanca, Leo McGarry y los suyos querían elevar el nivel del debate público. Aunque en este caso deben aplicársela a su oponente. “Dejad que Trump sea Trump”. Ellos se encargarán del resto.