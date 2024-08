Retratos augustos: Ibrahima Niang

En África es un mauritano-senegalés y en Vigo, a donde llegó hace muchos años, le conocimos como presidente de la asociación africana AIDA, defensor de la causa del emigrante, autor del libro La otra cara de África y del museo que recrea su cultura material, animador de charlas por distintos centros de Galicia y de la “maleta solidaria” para dos dispensarios y niños africanos, maestro de wolof… Ibrahima, que a todos llama hermano y se considera un servidor en el más alto sentido de la palabra, es un vendedor ambulante que siempre halla tiempo para ser útil a los suyos en los Juzgados, Policía, Administración… Un africano admirable, celoso guardián de su cultura y muy respetuoso con la del país en cuya vida se ha integrado. Foto: Augusto Rodríguez

Cesteiros cede una plaza de aroma floral al vermú

Y en este vaso. He sentido el aroma del campo abierto en este vaso, escribió la cocinera Marta Simonet. Claro, y podía sentir quizás la primavera porque se refería al vermú, que mezcla hierbas como el ajenjo, flores, raíces, pieles de cítricos, especias... , De vermú sabe mucho Ana Martínez Oliveira, que yo conocí hace años en el co-working El Principal, en Velázquez Moreno 17, cuando abrió la primer vermutería de Vigo con el nombre de La Ley Seca. Ahora la ha trasladado a Cesteiros 11, abriendo un local singular, “kuki”, inspirado en los años 20, donde ofrece 20 tipos de vermú para acompañar conservas, paté, quesos... Bueno, Ana tiene ya un recorrido porque la hemos visto en la vinoteca A Meiga o en Tui en Los caprichos de Molly,... o sea que sabe de qué van estas cosas. Cerca está Vermú&Co, otra vermutería que abrió hace dos años Ana Parra en Carral, 19.

Canido, la playa de la ropa de agua y las cinco conserveras

¿Seguimos hablando de la historia de nuestras playas ahora que están tan pobladas? El miércoles, con la marea subida, no cabía un alfiler en la playa de Canido. Dícese que la gente de Canido no suele ir a ella sino a la de Fuchiños, que en tiempos pretéritos más clasistas tuvo zona para ricos alineada con los chalés y otra para los demás. En la de Canido hay más turisteo y con razón porque, igual que el sexo es mejor con lubricante según la tele, un turista sin chiringuito no es nada y allí tienen en línea de playa el Mesón do Marisco, el Puerto, el Basilio, el Durán, el Mirambel, el Machina... Cada playa tiene su memoria y la de Canido está unida a la de los Riera, que estaban ahí desde su bisabuelo, Jerónimo Riera, quien llegó allá por 1850 o 1860 y casó con una nativa, montando poco antes de 1900 una tienda que era también taberna a la que llegaban muchos pescadores con la marea para que les cocinaran lo que ellos mismos traían de las aguas. Los mayores recuerdan esa playa en los años 40 del pasado siglo con una industria de ropa de agua, Mirambel, y cinco conserveras cuyos propietarios vivían con sus familias allí mismo. Eran Floro González, Guillermo Curbera, Antonio Cerqueira, Campos Varela y Vicente Coma. Delante, una mala carretera que iba hasta la estación del tranvía de Canido, un arenal y barcos de bajura que hacían la ardora o el xeito y traían el pescado para las fábricas. ¡Quizás por eso los nativos se iban a Fuchiños!