A propósito de una carta perdida de Unamuno

Hace unos días, Ana María Díaz Marcos, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Connecticut (Estados Unidos), publicó en el diario El País un artículo en el que daba cuenta de una carta perdida de Unamuno a la que atribuye un interés especial. Se trata, al parecer, de la que don Miguel, en diciembre de 1936, habría entregado a María Luisa González Rodríguez, madre de Manuel Vicens y antigua alumna del rector salmantino, dirigida a los dueños del hotel de Hendaya donde Unamuno se había hospedado durante su destierro. Al tener que huir de Salamanca con sus hijos, María Luisa decidió no llevar aquella carta consigo por temor a que fuese interceptada, de modo que optó por confiar su custodia a un familiar y aprenderse de memoria los pasajes más relevantes. Cuando se encuentra con su marido, Juan Vicens, en Irún, pasaron a escrito los textos que ella había memorizado. A día de hoy, salvo referencia testimonial, nada sabemos del documento epistolar.

La profesora Díaz Marcos destaca la relevancia y novedad del contenido de esta carta, calificada de testamento ideológico de Unamuno. Es cierto que todo texto suyo, inédito y escrito en aquellas fechas de salvaje guerra incivil, es per se relevante. Pero discutible es que la carta merezca aquel carácter porque en ella se explique el “venceréis, pero no convenceréis” y a la par exprese su repulsa contra la guerra civil y el franquismo. En aquellas fechas, Unamuno se prodigó en cartas y entrevistas movido por su afán de dar a conocer fuera de España la realidad del horror vivido en la retaguardia; los textos llegan a ser repetitivos. Se hace difícil, pues, esperar que la citada epístola pueda contener revelación verdaderamente novedosa, nada que don Miguel no hubiera dicho ya.

A sus palabras en el paraninfo – “vencer no es convencer”– ya se había referido Unamuno en ocasiones anteriores. Lo hace en el manifiesto entregado a los hermanos Tharaud donde escribe: “Por haber dicho que vencer no es convencer ni conquistar es convertir el fascismo español ha hecho que el gobierno de Burgos que me restituyó en mi rectoría (…) me haya destituido de ella”. En similares términos escribe en noviembre a Mari Garelli (aunque la carta no llegó a ser enviada) y al escultor Quintín de Torre el 1 de diciembre.

La carta incluía la denuncia de Unamuno contra “el imperio de la barbarie y el asesinato de la cultura” y acusaba a los franquistas de ser “una banda de analfabetos e idiotas que estaban hundiendo a España en la vergüenza y en la estupidez”, a la vez que condenaba la “fría, metódica, científica y sádica represión franquista”. Pues bien, tampoco la repulsa por el horror vivido en la retaguardia supone primicia alguna en el rector salmantino. Basta con leer las notas escritas para su Resentimiento trágico de la vida. Pero es que con anterioridad a la citada carta Unamuno ya se había pronunciado en el mismo sentido. No solo rectificó su inicial adhesión al levantamiento militar, sino que repetidamente abominó de la guerra civil y de la feroz represión que Salamanca vivía aquellos días de “bestial persecución y asesinatos sin justificación”. Acusaba al general Mola –“monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso”– de hacerse cargo del “salvaje terror de retaguardia”, mientras tanto Franco “deja hacer”. El 21 de noviembre, en carta dirigida a Lorenzo Giusso, vaticina el triste futuro de España: “Todavía no tenemos aquí Duce alguno. Pero ya vendrá, para ahorrarnos tener que pensar”. El 7 de diciembre, escribe de nuevo a Quintín de Torre al que traslada el presentimiento de “la dictadura que se avecina” que, como en Italia, supondrá “la muerte de la libertad de conciencia, del libre examen, de la dignidad del hombre”. De igual modo dejó escrito en otro lugar: “Me temo que bajo la dictadura de Franco lo que menos se permita sea la franqueza. Lo que dominará será la molienda”.

Conviene recordar otro documento al que algunos autores tienen por verdadero testamento político de Unamuno; Blanco Prieto y Urrutia, por ejemplo, se refieren al borrador que entregó a los hermanos Tharaud. En ese manifiesto recuerda su inicial adhesión al levantamiento militar hasta que comprobó horrorizado su deriva hacia un régimen de terror. Advierte que será la Falange – “o sea, el fascio italiano muy mal traducido”– quien habría de dirigir el régimen del futuro. Llama a “una paz de convencimiento y conversión” y a la “unión moral de todos los españoles para rehacer la patria que se está ensangrentando, desangrando, arruinándose, envenenándose y entonteciéndose”. Y termina abominando tanto del “régimen bolchevístico” como del “régimen de servidumbre totalitaria” porque ambos son “bárbaros, anticiviles e inhumanos”. Y a este manifiesto aún podrían añadirse las notas, de tenor similar, que recoge en la misma hoja en que escribe su último poema del Cancionero, el 28 de diciembre, tres días antes de morir.

En suma, pues, hay razones para pensar que ese extraviado e ignoto documento epistolar ni sea especialmente novedoso ni constituya un testamento ideológico. No obstante lo dicho, sería, desde luego, de sumo interés su recuperación o hallazgo, pues aunque, en rigor, no proporcione novedad singular y no conocida, sí serviría para sumarse al acervo de documentos que nos dan cuenta de las zozobras del último y doliente Unamuno.

