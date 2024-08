Cuatro Cosas

Salta a la vista que es aquí, en Galicia, donde más genios existen, sobre todo cuando se acercan o se alejan las elecciones Y no se pretende burla alguna, sino la recta observación de algunas noticias, su antigüedad y su significación. En esa línea, conviene recordar que tras el naufragio del “Prestige” surgieron, como setas después de la lluvia, numerosos explicadores de porque pasó lo que pasó, porque no se impidió y, en definitiva, no se les atendió, lo cual agradecieron en el alma todos los muchos gallegos y extraños que fueron voluntarios a la costa para ayudar contra el chapapote. Conviene no olvidar que en boca cerrada no entran moscas. Ojo...

No creáis que ha sido este el más llamativo de los efectos que produjo el episodio del mercante. De forma inevitable, día sí, día no en que pasa algo aquí aparecen los catedráticos de la nada para resolver lo que muchas veces no saben. A eso, en política, se le llama populismo, porque a sabiendas se ofrece lo que no se tiene. No hay que dedicar demasiado tiempo a descubrir las fantasías porque, de un modo o de otro, los propios actores del fregado lo confiesan. Aunque en bajito, porque de lo contrario se enteraría todo el mundo y eso tampoco gusta. Jo...

Conste que hay un argumento paralelo que contribuye a darle fuerza al que ya se expone. Lo susurra Anacleto, cuando menciona al nuevo invento del gobierno autonómico. Bueno, en relación a ese proyecto habría que decir que tiene más años que Matusalén, pero cuenta. Se trata de la famosa ampliación de la carretera entre Sanxenxo y A Lanzada, que provoca más atascos que los de la primera guerra mundial en Verdún. Salió mal y nunca se hizo, porque la ausencia de una ordenación urbana razonable convirtió el recorrido en un auténtico parque de carreras. ¿Eh...?

En todo caso lo que se nota en la provincia es más un deseo de tener lo que no se tiene antes de buscar el modo de corregir defectos ya existentes. Lo de la carretera es obvio, como lo sería citar otras varias y abundantes que actualizar. Esto último es quizá más urgente que la relación completa de los puntos de mejora, pero hay poco dinero en caja y por lo tanto tendrán que seguir esperando. No vaya a ser que a don Óscar Puente se le ocurra poner peajes en todo lo que permita situar un automóvil en un viaje desde o hacia Galicia. ¿Capisci...?